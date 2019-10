Porziņģis ar otro 'double double' pēc kārtas noslēdz gatavošanos NBA sezonai

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) pirmssezonas pārbaudes spēļu ciklu ar uzvaru ceturtdien, 18. oktobrī, noslēdza Dalasas "Mavericks" komanda, kuras rindās ar "double double" izcēlās Kristaps Porziiņģis un slovēņu zvaigzne Luka Dončičs.

Abi potenciālie "Mavericks" līderi ar "double double" palīdzēja Dalasas vienībai uzvarēt iepriekšējo spēli, bet ceturtdien Latvijas un Slovēnijas basketbola zvaigznes nodrošināja "Mavericks" uzvaru ar 102:87 (32:13, 23:22, 21:24, 26:28) pār Losandželosas "Clippers".

Porziņģis mačā guva 18 punktus, izcīnīja 13 atlēkušās bumbas, izdarīja vienu rezultatīvu piespēli un bloķēja vienu metienu, bet maču noslēdza ar +/- koeficientu "+20". Liepājnieks mačā realizēja vienu no trijiem tālmetieniem, piecus no sešiem divpunktu metieniem un piecus no sešiem soda metieniem.

18 punktus vēl uzvarētājiem guva Džastins Džeksons, bet pa 15 punktiem guva Tims Hārdevejs un Dončičs, kura kontā arī 13 atlēkušās bumbas un trīs rezultatīvas piespēles, taču arī deviņas kļūdas. "Clippers" sastāvā ar 14 punktiem izcēlās Montrecls Harels, 13 punktus guva Kavi Leonards, bet pa 12 punktiem – Džeroms Robinsons un Patriks Petersons.

"Mavericks" gatavošanos jaunajai sezonai noslēdza ar divām uzvarām piecos mačos. NBA regulāro čempionātu Dalasas komanda iesāks 23. oktobrī ar spēli pret Dāvi Bertānu un Vašingtonas "Wizards", bet Porziņģim tā būs oficālā atgriešanās laukumā regulārajā čempionātā pēc smagās traumas gūšanas 2018. gada februārī.