Porziņģis atgriežas ar 19 punktiem un palīdz 'Mavericks' izcīnīt uzvaru

Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis sestdien atgriezās laukumā pēc septiņu spēļu izlaišanas un ar 19 gūtiem punktiem palīdzēja Dalasas "Mavericks" komandai svinēt uzvaru Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlē.

"Mavericks" mājas spēlē ar rezultātu 108:92 (32:23, 23:20, 30:25, 23:24) pārspēja Orlando "Magic", tiekot pie astotā panākuma pēdējās deviņās spēlēs.

Latvijas basketbolists laukumā bija 27 minūtes un 45 sekundes, kuru laikā guva 19 punktus, realizējot divus no pieciem divu punktu metieniem, divus no trijiem tālmetieniem un deviņus no 12 soda metieniem. Viņš arī izcīnīja septiņas atlēkušās bumbas, pārtvēra vienu pretinieku piespēli, bloķēja vienu metienu, vienu reizi kļūdījās, sakrāja trīs personīgās piezīmes un noslēdza spēli ar +/- rādītāju +14.

Dalasas vienībā rezultatīvākais ar 23 punktiem un deviņām atlēkušajām bumbām bija Luka Dončičs, bet vēl 19 punktus guva Džeilens Bransons.

"Magic" rindās Robins Lopess, Morics Vāgners un Džeilens Sagss katrs izcēlās ar 16 gūtiem punktiem.

Jau ziņots, ka Porziņģis kopš 3.janvāra atradās Covid-19 protokolā, bet pirms nonākšanas protokolā tika atpūtināts duelī pret Oklahomasitijas "Thunder". Pēdējo spēli liepājnieks aizvadīja 31.decembrī, kad mačā pret Sakramento "Kings" guva 24 punktus, un kopš tā brīža bija izlaidis septiņas spēles.

Citā mačā Vašingtonas "Wizards", nespēlējot Dāvim Bertānam sastiepta kājas muskuļa dēļ, mājās ar rezultātu 110:115 (24:29, 33:39, 23:26, 30:21) piekāpās Portlendas "Trail Blazers".

"Mavericks" ar 24 uzvarām un 19 zaudējumiem Rietumu konferencē ierindojas piektajā vietā, bet "Magic" Austrumu konferencē ar astoņiem panākumiem un 36 zaudējumiem ieņem 15.vietu, kamēr "Wizards" ar 22 uzvarām un 21 zaudējumu atrodas devītajā pozīcijā.