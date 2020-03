Porziņģis atkārto sezonas rekordu un ar 38 punktiem kaldina 'Mavericks' uzvaru

Latvijas basketbola zvaigzne Kristaps Porziņģis svētdien guva 38 punktus Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) regulārā čempionāta spēlē un palīdzēja Dalasas "Mavericks" komandai ar 111:91 (28:24, 35:20, 18:21, 30:26) uzvarēt Minesotas "Timberwolves".

Porziņģis spēlēja 36 minūtes un 54 sekundes, to laikā gūdams 38 punktus un izcīnīdams 13 atlēkušās bumbas. Jāpiebilst, ka Dalasas rindās svētdien nespēlēja tās rezultatīvākais spēlētājs Luka Dončičs.

Kurzemnieka karjeras labākais rādītājs ir 40 gūti punkti, ar kuriem viņš izcēlās Ņujorkas "Knicks" rindās 2017. gadā aizvadītā spēlē tieši pret "Pacers" vienību.

Porziņģis ar 38 punktiem atkārtoja savu labāko rezultātu, pārstāvot "Mavericks" komandu, un tikai par trim punktiem atpalika no karjeras rekorda. Tāpat viņš ceturto reizi karjerā vienā spēlē realizēja sešus tālmetienus.

Latviešu basketbolists šajā mačā realizēja septiņus no 11 divpunktu metieniem, sešus no 14 "trejačiem" un sešus no desmit soda metieniem.

Tāpat viņš veica četras rezultatīvas piespēles, pārtvēra vienu bumbu, bloķēja piecus metienus, pieļāva vienu kļūdu un divas reizes pārkāpa noteikumus. "Mavericks" ar viņu laukumā iemeta par 22 punktiem vairāk nekā ielaida.

Vēl uzvarētājiem 27 punktus guva Sets Karijs, bet 19 punkti bija Timam Hārdevejam junioram.

Mājiniekiem ar 16 punktiem atzīmējās D'Endželo Rasels, bet 12 punkti un 12 atlēkušās bumbas bija Huančo Ernagomesam.

Jau pirmajā "Mavericks" uzbrukumā mājinieki ar noteikumu pārkāpumu apturēja Porziņģa centienu triekt bumbu grozā no augšas. Liepājnieka abi soda metieni bija precīzs un Dalasas komanda izvirzījās vadībā.

Turpinājumā Porziņģis vairāk iesaistījās spēlēs aizsardzībā, bloķējot pāris metienu un atstājot punktu gūšanu komandas biedru ziņā. Mača piektajā minūtē viņš realizēja savu pirmo tālmetienu mačā un panāca 13:8, bet pāris minūtes vēlāk pēc māņkustības iemeta pustālo un raidīja grozā vēl vienu "trejaci" (19:13).

Porziņģis atpūsties devās četras minūtes pirms pirmās ceturtdaļas beigām, kad tablo vēstīja 21:17 "Mavericks" labā, bet laukumā viņš atgriezās pēdējā minūtē (28:21). Otrā ceturkšņa pirmajā minūtē Porziņģis ar metienu pēc pagrieziena guva vēl divus punktus, bet pāris minūtes vēlāk iemeta vienu no diviem "sodiņiem" un realizēja trešo tālmetienu mačā (39:24).

Ceturtdaļas vidū Porziņģis aptuveni minūti bija uz soliņa, bet pēc tam atgriezās un piecas minūtes pirms puslaika beigām ar pāris metieniem nokārtoja sev jau 20 punktus (45:34). Pusminūti pirms puslaika beigām latviešu basketbolists ar pustālo panāca 61:41, bet spēles pirmās 24 minūtes noslēdzās ar 63:44 "Mavericks" labā.

Jau otrā puslaika pirmajā minūtē liepājnieks iemeta vēl vienu metienu trīs punktu vērtē, bet trešās ceturtdaļas turpinājumā viņam nesekmējās ar metieniem kā no spēles, tā arī no soda metienu līnijas. Četras minūtes pirms spēles trešā nogriežņa beigām viņš devās atpūsties (76:59), laukumā atgriežoties ceturtdaļas pēdējā minūtē.

Ceturkšņa noslēdzošajā sekundē Porziņģis tika kavēts aiz tālmetienu līnijas, tādējādi viņš varēja izpildīt trīs "sodiņus" un šoreiz visi bija precīzi - 81:65. Jau ceturtā nogriežņa pirmajā minūtē Porziņģis sasniedza 30 punktu robežu, bet pāris minūtes vēlāk realizēja savu piekto tālmetienu (89:70).

Nākamajā minūtē no Porziņģa rokas grozā lidoja vēl viens trīspunktu metiens, latvietim atkārtojot savu karjeras rekordu realizētajos tālmetienos (95:74). Tuvojoties ceturtdaļas vidum, Porziņģis trieca bumbu grozā no augšas, taču nerealizēja nopelnīto soda metienu (101:79).

Ceturtdaļas viducī gan viņš tika nomainīts, taču pāris minūtes vēlāk atgriezās laukumā (103:88). Ar vienu tālmetienu viņš varēja labot uzreiz divus karjeras rekordus, taču bumba lidoja grozam secen. Spēles pēdējās divarpus minūtes "Mavericks" spēlēja ar tālākajām rezervēm, taču tas netraucēja svinēt uzvaru.

"Mavericks" ar 37 uzvarām 61 spēlē ieņem septīto vietu Rietumu konferencē, kur "Timberwolves" ar 17 panākumiem 59 cīņās ir priekšpēdējā starp 15 komandām.

Turpinājumā "Mavericks" dosies uz Čikāgu, kur pirmdien tiksies ar vietējo "Bulls" komandu.