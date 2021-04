Porziņģis: Dončičs ar šādiem metieniem vairs nepārsteidz

Slovēnijas basketbolists Luka Dončičs no Dalasas "Mavericks" ir īpašs basketbola talants, un ar tādiem uzvaru nesošajiem metieniem, kā pret Memfisas "Grizzlies", viņš vairs nepārsteidz, uzskata viņa komandas biedrs Kristaps Porziņģis.

Jau vēstīts, ka Dončičs ar sarežģītu metienu lēcienā uz priekšu 1,8 sekundes pirms mača beigām izrāva "Mavericks" uzvaru pār "Grizzlies".

"Viņš ir īpašs. Viņš ir īpašs talants, un man šķiet, ka viņš ar šādiem metieniem vairs mūs nepārsteidz. Tas ir neticami. Prieks, ka varu uz to noskatīties," pēcspēles preses konferencē teica Porziņģis, kurš mačā izcēlās ar 21 punktu.

"Viņš treniņos bieži niekojas ar metieniem no centra vai pāri visam laukumam. No vienas puses tā ir tāda rotaļāšanās, bet no otras – tas ir darbs pie šādiem metieniem. Tā kā viņš pie šādiem metieniem ir strādājis, viņš tādus var iemest," sacīja latvietis.

Porziņģis arī atcerējās, ka Eiropas čempionāta ceturtdaļfinālā tieši Dončičs ar Slovēnijas izlasi dramatiskā galotnē izslēdza Latviju no cīņas par medaļām.

"Arī pret mums ceturtdaļfinālā viņš iemeta tālu metienu ar atsitienu pret vairogu. Man šķiet, ka viņš vienmēr labi jutis šādus metienus," norādīja Porziņģis.