Porziņģis dosies izbraukumā; liepājnieka veselības stāvoklis joprojām neskaidrs

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandai Dalasas "Mavericks" izbraukumā līdzi dosies Kristaps Porziņģis, taču šobrīd nav zināms, kad basketbolists varētu atgriezties laukumā, pēc piektdien aizvadītās spēles atklāja komandas galvenais treneris Riks Kārlails.

Ziņots, ka "Mavericks" komanda piektdien pārliecinoši pieveica Klīvlendas "Cavaliers" vienību. Mačā nepiedalījās Kristaps Porziņģis, kurš izlaida piekto spēli pēc kārtas labā ceļgala sāpju dēļ.

Dalasas komanda svētdien viesosies pie "Cavaliers" vienības, bet otrdien izbraukumā tiksies ar Memfisas "Grizzlies" komandu. Izbraukumā vajadzētu doties arī Porziņģim un Ahilleja cīpslas savainojumu guvušajam Maksimilianam Kleberam, pauda Kārlails. Treneris nesagaida, ka svētdien varētu spēlēt Klebers, bet Porziņģa saistībā izteicās nekonkrēti.

"Neesmu drošs par viņu. Taču mums jāspēlē ar pieejamajiem spēlētājiem. Visu sezonu katram nākamajam spēlētājam bijis jābūt gatavam, un mums tā arī jāturpina," par liepājnieka pieejamību atbildēja Kārlails.

Vēl dienu pirms spēles ar "Cavaliers" treneris izteica cerību, ka Porziņģis paspēs atgriezties laukumā pirms regulārās sezonas izskaņas, taču nespēja nosaukt konkrētu spēli, kurā tas varētu notikt. Savukārt pirms piektdienas spēles liepājnieks izgāja laukumā, lai aizvadītu apmēram 30 minūšu ilgu iesildīšanos. Basketbolists tās laikā izpildīja metienus pa grozu.

Kristaps Porzingis getting up shots about an hour before Mavs-Cavs. He's sitting out tonight but is expected back in some of the remaining games.