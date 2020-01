Porziņģis efektīvs centra pozīcijā; Bertānam 17 punkti 'Wizards' uzvarā

Latvijas izlases basketbolists Kristaps Porziņģis ceturtdien pirmajā spēlē pēc Dalasas "Mavericks" komandas biedra Dvaita Pauela savainojuma Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) maču uzsāka centra pozīcijā, uzvarā izceļoties ar 20 punktiem, Dāvis Bertāns un Anžejs Pasečņiks guva attiecīgi 17 un četrus punktus un palīdzēja Vašingtonas "Wizards" komandai izcīnīt uzvaru, bet Rodiona Kuruca pārstāvētā Bruklinas "Nets" vienība piedzīvoja zaudējumu.

"Mavericks" komanda izbraukumā ar rezultātu 133:125 (45:37, 33:26, 25:27, 30:35) apspēlēja Portlendas "Trail Blazers" basketbolistus.

Tā Dalasas komanda bija pirmā spēle pēc komandas pamatpiecnieka centra pozīcijas spēlētāja Pauela pārciestā Ahillejas cīpslas plīsuma. Porziņģis, kurš spēlē gan ceturtā, gan piektā numura pozīcijās, otro reizi šosezon spēli uzsāka kā vienīgais izteiktais "garā gala" basketbolists.

Liepājnieks laukumā aizvadīja 25 minūtes un 16 sekundes. Basketbolists trāpīja trīs no septiņiem divpunktu metieniem, trīs no četriem trīspunktu metieniem, kā arī piecus no septiņiem soda metieniem. Porziņģa rēķinā arī piecas atlēkušās bumbas, divi bloķēti metieni un pa vienai rezultatīvai piespēlei, pārtvertai bumbai, kā arī kļūdai. Kurzemniekam esot laukumā, Dalasas klubs pretiniekus pārspēja ar 14 punktu pārsvaru.

Viesi zaudētājos atradās tikai uz brīdi spēles ievadā, kad Deimiens Lilards uz Porziņģa "danku" atbildēja ar precīzu tālmetienu. Tūlīt pat liepājnieks gan pats realizēja trīspunktnieku, panākot rezultātu 5:3. Dalasas komanda pārsvaru tā arī vairs neatdeva.

Rezultatīvākais viesu rindās ar 27 punktiem un deviņām rezultatīvām piespēlēm bija Luka Dončičs, bet mājinieku labā 47 punktus sakrāja Lilards, kuram ar 21 punktu izpalīdzēja komandas jaunpienācējs Trevors Ariza.

"Wizards" viesos ar rezultātu 124:112 (29:24, 39:37, 32:25, 24:26) pārspēja Klīvlendas "Cavaliers".

Bertāns šajā mačā laukumā pavadīja 26 minūtes un 43 sekundes, kuru laikā realizēja abus divpunktu metienus, četrus no astoņiem tālmetieniem un vienīgo soda metienu. Rūjienietis izcīnīja divas atlēkušās bumbas, veica divas rezultatīvas piespēles, pārtvēra vienu bumbu, un vienu reizi pārkāpa noteikumus. "Wizards" ar Bertānu laukumā iemeta par 13 punktiem vairāk nekā ielaida.

Pasečņiks aizvadīja pirmo spēli pēc divu maču izlaišanas potītes savainojuma dēļ. Centra pozīcijas basketbolists šajā mačā laukumā pavadīja 15 minūtes un 23 sekundes, kuru laikā realizēja vienīgo divpunktu metienu un abus soda metienus. Latvijas izlases pārstāvis arī sagrāba trīs bumbas zem groziem, veica vienu rezultatīvu piespēli, bloķēja vienu metienu, pieļāva vienu kļūdu un trīs reizes pārkāpa noteikumus. "Wizards" ar Pasečņiku laukumā iemeta tikpat daudz punktu cik ielaida.

Vašingtonas komanda spēli iesāka iedzinējos, tomēr ātri vien spēja sadeldēt rezultāta starpību. Ceturtdaļas izskaņā četrus punktus pēc kārtas guva Pasečņiks, ļaujot savai komandai panākt rezultātu 29:24.

Savukārt Bertāns vārdu teica otrās ceturtdaļas ievadā, kad basketbolists nepilnas pusotras minūtes laikā realizēja trīs no trim tālmetieniem – rezultāts 40:26.

Laukuma saimnieki pirmajā puslaikā vēl spēja izrādīt pretestību, tomēr "Wizards" komandas pārsvars otrajā spēles daļā pieauga. Vidzemnieks nepilnas trīs minūtes pirms trešās ceturtdaļas beigām ar tālmetienu no desmit metriem pirmo reizi ļāva viesiem panākt 20 punktu pārsvaru, kas ļāva "Wizards" komandai puslīdz komfortabli nospēlēt līdz mača beigām.

"Wizards" komandā rezultatīvākais ar 36 punktiem bija Bredlijs Bīls, kurš arī izcīnīja divas bumbas zem groziem un veica astoņas rezultatīvas piespēles. Savukārt "Cavaliers" vienības labā 29 punktus guva Kolins Sekstons.

"Wizards" ar 15 uzvarām 44 spēlēs ieņem 11. vietu Austrumu konferencē. Vašingtonas vienība svētdien viesosies pie Atlantas "Hawks" basketbolistiem.

Rodiona Kuruca pārstāvētā "Nets" komanda mājās ar rezultātu 113:128 (35:38, 35:37, 24:29, 19:24) piekāpās Losandželosas "Lakers".

Cēsnieks laukumā izgāja uz 11 minūtēm un 11 sekundēm, kuru laikā viņš iemeta astoņus punktus, grozā raidīdams vienīgo divpunktu un abus trīspunktu metienus. Basketbolista kontā arī viena atlēkušā bumba, rezultatīva piespēle un viena kļūda, bet "Nets" ar vidzemnieku laukumā guva par deviņiem punktiem vairāk nekā ielaida (labākais rādītājs vienībā).

Rodions Kurucs sev uzticētās 11 minūtes laukumā izmanto efektīvi, gūstot 8 punktus (2p. 1/1, 3p. 2/2). Turklāt jaunais talants spēli beidza ar labāko +/- rādītāju Bruklinas komandā (+9). Nets piedzīvoja piekto zaudējumu pēc kārtas un piekāpās Lakers ar rezultātu 113:128. 🏀 pic.twitter.com/6wwyI9ycsE — TV3 Sport Latvija (@TV3SportLatvija) January 24, 2020



Kurucs no sev atvēlētā laika 4:24 minūtes nospēlēja pašā spēles izskaņā, iznākot laukumā, kad rezultāts bija 121:102 viesu labā. Tieši atlikušajā spēles daļā basketbolists trāpīja abus tālmetienus, kā arī rezultatīvi asistēja Teo Pinsonam precīzā metienā no distances.

Losandželosas komandas panākumu ar 27 punktiem kaldināja Lebrons Džeimss, viņam arī izcīnot 12 bumbas zem groziem un izdalot desmit rezultatīvas piespēles. Vēl pa 16 punktiem guva Entonijs Deiviss un Kails Kuzma. Deiviss pievienoja arī 11 atlēkušās bumbas.

"Nets" rindās 20 punkti Kairijam Ērvingam, par diviem punktiem mazāk guva Taurīns Prinss, bet Kariss Leverts izcēlās ar 16 "ačiem".

Nākamo spēli "Nets" aizvadīs sestdien, tiekoties ar Detroitas "Pistons".

Bruklinas komanda Austrumu konferencē ar 18 uzvarām 43 spēlēs ieņem astoto vietu.