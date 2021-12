Porziņģis: es varēju nospēlēt labāk

Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis trešdien pēc zaudējuma Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) mačā atzina, ka tas bija spēlētāju pašu zaudējums un viņš varēja spēlēt labāk, lai to nepieļautu.

Jau ziņots, ka Dalasas "Mavericks" izbraukumā ar rezultātu 94:95 (30:20, 13:35, 26:17, 25:23) piekāpās Sakramento "Kings".

"Smags zaudējums, tā nebija mūsu labākā spēlē, bet domāju, ka mums būtu jāpriecājas par to, ko darījām laukumā. Protams, ka mums bija momenti, kā jau katrai komandai, kad nenospēlējām pietiekoši labi. Mūsu aizsardzība ir labā līmenī, mums ir labi treneri, kuri mums sniedz pareizās atbildes un, laikam ejot, kontakts visiem kļūst labāks, spēlētāji spēj parādīt to, ko no viņiem prasa," pēcspēles preses konferencē teica Porziņģis. "Šis zaudējums ir uz spēlētāju atbildības. Es varēju nospēlēt labāk. No šī zaudējuma var paņemt to sajūtu, ka kaut kas nesanāk, un izmantot to, kā motivāciju nākamajās spēlēs."

Pirms spēles "Mavericks" Covid-19 protokolā tika iekļauti vēl divi spēlētāji Bobans Marjanovičs un Brendons Naits, tāpēc Dalasas vienība vismaz uz desmit dienām noslēdza vienošanos ar 32 gadus veco basketbolistu Aizeju Tomasu.

"Es ar viņu nedaudz parunāju pirms spēles un spēles laikā. Viņš izskatījās labi laukumā un viņš ir pieredzējis spēlētājs, zina kā spēlēt," stāstīja Porziņģis. "Tas ir noderīgi, kad komandā ir kāds tik pieredzējis."

Latvijas basketbolists arī minēja, ka no šī zaudējuma komanda var paturēt prātā to, ar kādu atdevi spēlēja un, kā darbojās aizsardzībā. "Labi spēlējām aizsardzībā, neielaidām daudz aizsardzībā. Tas ir pietiekoši labs rādītājs, kad kāda NBA komanda tiek noturēta tik punktu robežās. Arī uzbrukumā sākām labi, bija daudz iespējas brīviem metieniem, bet pēc tam pazaudējām savu ritmu," norādīja Porziņģis.

Mavericks" ar 16 uzvarām un 18 zaudējumiem Rietumu konferencē ierindojas astotajā vietā, un nākamo maču aizvadīs piektdien, vēlreiz tiekoties ar Sakramento "Kings".