Porziņģis gūst 24 punktus un sekmē 'Mavericks' uzvaru pār 'Kings'

Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis piektdien 2021. gada pēdējā spēlē guva 24 punktus un sekmēja Dalasas "Mavericks" uzvaru Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) regulārā čempionāta mačā.

Dalasieši viesos ar rezultātu 112:96 (34:39, 28:17, 32:20, 18:20) pārspēja Sakramento "Kings" vienību.

Porziņģis piektdien spēlēja 32 minūtes un 44 sekundes, realizējot sešus no astoņiem divpunktu metieniem, divus no četriem tālmetieniem un sešus no septiņiem "sodiņiem". 20 punktu robežu liepājnieks pārsniedzis četros mačos pēc kārtas un septiņās no pēdējām deviņām cīņām, kurās piedalījies.

Viņš arī izcīnīja deviņas atlēkušās bumbas, atdeva sešas rezultatīvas piespēles, bloķēja divus metienus, divreiz pārkāpa noteikumus un pieļāva divas kļūdas. "Mavericks" ar latvieti laukumā iemeta par 27 punktiem vairāk nekā ielaida, kas bija labākais rādītājs vienībā.

Ar 23 punktiem un astoņām rezultatīvām piespēlēm atzīmējās Džeilens Bransons. Covid-19 protokolam šobrīd pakļauti astoņi "Mavericks" spēlētāji, tajā skaitā Luka Dončičs un nesen īstermiņā nolīgtais Aizija Tomass.

"Kings" vienībā ar 17 punktiem un desmit rezultatīvām piespēlēm izcēlās Tairīss Halibērtons.

Pirms pāris dienām "Mavericks" šo abu komandu savstarpējā cīņā cieta pēdējās sekundes zaudējumu, "Kings" uzvaru atnesot Čimzija Metu tālmetiens. Piektdien pēc pirmajā ceturtdaļā ielaistiem 39 punktiem nākamajos nogriežņos viesi uzlaboja savu aizsardzību. "Kings" patraucēja arī 12 neprecīzie metieni pēc kārtas un septiņarpus nerezultatīvas minūtes trešajā ceturtdaļā.

Trešajā ceturtdaļā Bransona metiens ievadīja izšķirošo izrāvienu 24:2, kura laikā Dvaits Pauels izcēlās ar pēc kārtas četriem bumbas triecieniem grozā no augšas. Divi no tiem bija pēc "alley-oop" piespēlēm no Bransona un Redžija Baloka.

"Mavericks" ar 17 uzvarām 35 spēlēs ieņem septīto vietu Rietumu konferencē, kur "Kings" ar 15 uzvarām 37 cīņās ir 11.pozīcijā.

Nākamo spēli "Mavericks" aizvadīs svētdien pret Oklahomasitijas "Thunder", kuru uzveikusi četros no pieciem pēdējiem dueļiem.