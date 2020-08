Porziņģis gūst 30 punktus dzimšanas dienā; 'Mavericks' spēlēs 'play off'

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) kluba Dalasas "Mavericks" latviešu zvaigzne Kristaps Porziņģis svētdien, 2. augustā, savā 25. dzimšanas dienā izcēlās ar 30 gūtiem punktiem, bet viņa pārstāvētā vienība tomēr ar 115:117 piekāpās Fīniksas "Suns".

Porziņģis ierasti laukumā devās "Mavericks" pamatsastāvā, nospēlēja 36:34 minūtes, kuru laikā vēl izcīnīja astoņas atlēkušās bumbas, bloķēja četrus pretinieku metienus un izdarīja vienu rezultatīvu piespēli. Liepājnieks mačā realizēja divus no pieciem trīspunktu, astoņus no 15 divpunktu un astoņus no 11 soda metieniem, bet +/- koeficients mačā bija "-4".

"Mavericks" rindās rezultatīvākais bija slovēnis Luka Dončičs, kurš guva 40 punktus, izdarīja 11 rezultatīvas piespēles un izcīnīja astoņas atlēkušās bumbas. Vēl Dalasas komandas rindās 10 gūto punktu robežu spēja sasniegt vien Sets Karijs, kuram 16 punkti. Uzvarētājiem 30 punktus guva Divains Būkers, Rikijs Ruvio guva 20 punktus, izcīnīja deviņas atlēkušās bumbas un izdarīja septiņas rezultatīvas piespēles, bet Kamerons Džonsons guva 19 punktus un izcīnīja 12 atlēkušās bumbas.

Lai gan spēles gaitā otrajā ceturtdaļā "Mavericks" vienībai bija pat 15 punktu pārsvars, "Suns" atspēlējās trešajā ceturtdaļā un bija vadībā visu pēdējo ceturtdaļu. 40 sekundes pirms pamatlaika beigām Dončičs samazināja starpību līdz 115:117, Dalasas komandai vēlāk uzbrukumā bija iespēja arī gūt uzvaru, tomēr "Suns" noturēja divu punktu pārsvaru.

Lai gan "Mavericks" zaudēja šajā mačā, Dalasas komanda sev nodrošināja dalību izslēgšanas turnīrā. To "Mavericks" basketbolistiem palīdzēja sasniegt Sanantonio "Spurs", kas ar 108:106 pieveica Memfisas "Grizzlies".

"Mavericks" pirmo reizi pēc leģendārā Dirka Novicka aiziešanas no basketbola spēlēs NBA "play off".

NBA "burbulī" Orlando komandām vēl jāaizvada sešas pamatturnīra spēles, kurās noskaidrosies visi izslēgšanas turnīra pāri. NBA regulārā sezona noslēgsies 14. augustā.