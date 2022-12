Porziņģis gūst 30 punktus un 13 atlēkušās bumbas 'Wizards' uzvarā NBA spēlē

Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis piektdien guva 30 punktus un sakrāja 13 atlēkušās bumbas Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlē, palīdzot Vašingtonas "Wizards" Orlando pārspēt turienes "Magic" vienību.

"Wizards" izbraukumā pieveica Orlando "Magic", kas bija spiesta atzīt latvieša pārstāvētā kluba pārākumu ar 100:119 (20:27, 27:29, 26:42, 27:21). Galvaspilsētas klubam tas bija ceturtais panākums pēc kārtas, bet mājiniekiem - trešais pēc kārtas zaudējums.

Porziņģis laukumā pavadīja 35 minūtes un 12 sekundes, kuru laikā grozā raidīja sešus no septiņiem divpunktu metieniem, trīs no sešiem tālmetieniem un deviņus no 11 soda metieniem. Viņa rēķinā arī divas rezultatīvas piespēles, viena pārtverta bumba, četri bloķēti metieni, piecas kļūdas, četras piezīmes un labākais +/- rādītājs spēlē (+32).

"Wizards" rindās 23 punktus sakrāja Kails Kuzma, kuram arī astoņas kļūdas.

"Magic" sastāvā 28 punktus guva un astoņas rezultatīvas piespēles sakrāja vācu basketbolists Francs Vāgners, bet 21 punkts Paolo Bankero kontā.

Orlando vienība maču aizvadīja bez sešiem spēlētājiem, kuri bija diskvalificēti pēc trešdienas spēlē notikušā kautiņa ar Detroitas "Pistons" komandas basketbolistiem.

"Wizards" ar 16 uzvarām 37 spēlēs ieņem 12.vietu Austrumu konferencē, sekojot "Magic" komandai ar 13 uzvarām 37 cīņās.

Jaunā gada pirmajā dienā Vašingtonas basketbolisti viesos tiksies ar Milvoki "Bucks" vienību.