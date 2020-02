Porziņģis gūst 35 punktus 'Mavericks' zaudējumā

Latviešu zvaigzne Kristaps Porziņģis piektdien guva 35 punktus Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) regulārā čempionāta spēlē, kurā viņa Dalasas "Mavericks" komanda zaudēja.

"Mavericks" viesos ar rezultātu 121:128 (28:35, 32:30, 25:36, 36:27) zaudēja Hjūstonas "Rockets".

Porziņģis šajā mačā laukumā pavadīja 35 minūtes un 33 sekundes, kuru laikā realizēja 11 no 16 divpunktu metieniem, vienu no četriem tālmetieniem un 10 no 13 soda metieniem.

Tāpat viņš izcīnīja 12 atlēkušās bumbas, pārtvēra divas bumbas, bloķēja vienu metienu, pieļāva četras kļūdas un trīs reizes pārkāpa noteikumus. "Mavericks" ar Porziņģi laukumā iemeta par 11 punktiem mazāk nekā ielaida.

Porziņģim šī bija rezultatīvākā spēlē "Mavericks" rindās. Piektdienas spēlē iekrātā statistika ļāva viņām Dalasas komandā būt līderim gūtajos punktos un atlēkušajās bumbās. Lielākais punktus skaits, ko Porziņģis guvis vienā NBA mačā, ir 40 punkti.

Dalasas vienībai šajā spēlē nevarēja palīdzēt talantīgais slovēnis Luka Dončičs, kurš guvis potītes savainojumu. Kā pirms spēles sarunā ar vietējiem medijiem norādīja galvenais treneris Riks Kārlails, slovēnis, visticamāk, izlaidīs nākamās sešas spēles, bet līdz Visu zvaigžņu spēlei, viņš jau varētu būt atpakaļ ierindā.

"Mavericks" rindās vēl 16 punktus iemeta Sets Karijs, bet par vienu mazāk iekrāja Tims Hārdevejs juniors. "Rockets" vienībā 35 punktus guva Džeimss Hārdens, kura rēķinā arī 16 atlēkušās bumbas. Vēl 32 punktus iemeta Rasels Vestbruks, kurš arī atdeva deviņas rezultatīvas piespēles.

Nākamais duelis "Mavericks" komandai paredzēts sestdien pret Atlantas "Hawks".

"Mavericks" ar 29 uzvarām 48 spēlēs ieņem sesto vietu Rietumu konferencē.