Porziņģis gūst piecus punktus un priekšlaicīgi beidz spēli ceļgala sāpju dēļ

Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis sestdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) mačā guva piecus punktus un priekšlaicīgi beidza spēli ceļgala sāpju dēļ, viņa pārstāvētajai Dalasas "Mavericks" izcīnot uzvaru.

"Mavericks" mājas spēlē ar rezultātu 132:105 (34:23, 38:37, 32:20, 28:25) pārspēja Indiānas "Pacers".

Porziņģis laukumā bija tikai 11 minūtes un 27 sekundes, kuru laikā guva piecus punktus, realizējot divus no četriem divu punktu metieniem, vienu no diviem soda metieniem, taču garām metot vienu reizi no tālmetiena līnijas. Viņš arī izcīnīja vienu atlēkušo bumbu, divas reizes pārkāpa noteikumus un sakrāja +/- rādītāju +3.

Pagaidām Dalasas vienība nav sniegusi precīzākas ziņas par to, cik nopietns varētu būs Porziņģa savainojums.

Mājinieku rindās rezultatīvākais ar 30 gūtiem punktiem un 12 rezultatīvām piespēlēm bija Luka Dončičs, bet vēl 23 punktus pievienoja Redžijs Balocks.

"Pacers" komandā Domants Sabonis, gūstot 21 punktu un izcīnot 15 atlēkušās bumbas, izcēlās ar "double-double".

Nākamo spēli "Mavericks" aizvadīs svētdien, izbraukumā tiekoties ar Orlando "Magic".

Dalasas "Mavericks", kas tikusi pie 29 uzvarām aizvadītos mačos, Rietumu konferences turnīra tabulā ieņem piekto vietu.

Citā spēlē Dāvis Bertāns palika uz rezervistu soliņa, viņa pārstāvētajai Vašingtonas "Wizards" izbraukumā zaudējot Memfisas "Grizzlies" ar rezultātu 95:115 (15:30, 26:33, 31:24, 23:28).

Vašingtonas vienībā rezultatīvākais ar 30 gūtiem punktiem bija Kails Kuzma, kamēr "Grizzlies" uzvaru kaldināja Dža Moranta 34 punkti.

"Wizards" ar 23 uzvarām un 26 zaudējumiem Austrumu konferences turnīra tabulā ierindojas 11.vietā.