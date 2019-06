Porziņģis ir īsta dīva, uzskata bijušais NBA čempions Pērkinss

Array ( [PATH] => /sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin [USER] => http [HOME] => /home/services/httpd [FCGI_ROLE] => RESPONDER [CONTENT_LENGTH] => 0 [QUERY_STRING] => id=51212569 [REQUEST_URI] => /news/basketbols/porzingis-ir-ista-diva-uzskata-bijusais-nba-cempions-perkinss.d?id=51212569 [REDIRECT_URI] => /news/basketbols/article.php?id=51212569 [REDIRECT_STATUS] => 200 [SCRIPT_NAME] => /news/basketbols/article.php [SCRIPT_FILENAME] => /www/htdocs/sport/news/basketbols/article.php [DOCUMENT_ROOT] => /www/htdocs/sport [REQUEST_METHOD] => GET [SERVER_PROTOCOL] => HTTP/1.1 [SERVER_SOFTWARE] => lighttpd/1.4.50 (PLD Linux) [GATEWAY_INTERFACE] => CGI/1.1 [REQUEST_SCHEME] => https [HTTPS] => on [SERVER_PORT] => 80 [SERVER_ADDR] => 10.1.0.173 [SERVER_NAME] => sports.delfi.lv [REMOTE_ADDR] => 213.175.120.101 [REMOTE_PORT] => 0 [HTTP_UPGRADE_INSECURE_REQUESTS] => 1 [HTTP_USER_AGENT] => Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36 [HTTP_ACCEPT] => text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3 [HTTP_REFERER] => https://www.delfi.lv/ [HTTP_ACCEPT_LANGUAGE] => en-US,en;q=0.9 [HTTP_COOKIE] => _ga=GA1.2.569339575.1561036361; _gid=GA1.2.338083039.1561036361; __gfp_64b=QcF7jlav53rbSDxRljF6FSlx_86CzlHbihukd89b2SX.t7; delfi-adid=3b7ec5d4-847e-4a86-9120-3015c5356def%2C1561036361118%2C1561036361118; _fbp=fb.1.1561036361246.477318064; cX_P=jx4oqtet1qmplg50; cX_G=cx%3A1ajvp5pudatg61ka69dato3puw%3A2xt2rds1lw4d9; evid_0025=cx:1ajvp5pudatg61ka69dato3puw:2xt2rds1lw4d9; evid_0025=cx:1ajvp5pudatg61ka69dato3puw:2xt2rds1lw4d9; evid_0025-synced=true; enr_cint_sent=1; dcid=846239941,1,1592572364,1561036364,7c095aa38e0c4c698a8cdf7594a593cc; __gads=ID=1bbe4c45c69a886e:T=1561036366:S=ALNI_MYp3tYy7d1khBVljZnYG7P0HOfASg; __io_lv=1561036367864; __io=7ef41f8b9.e96b94d5e_1561036367865; __io_unique_43359=20; evid_ref_0025=false; enreachresp_0025=; adptset_0025=1; cX_S=jx5tlz0q4eq0xjd3; cstp=1; __glmrid=f3f8bf8f-f546-4aed-8092-380ca4dccd32; cx_ib_synced=1 [HTTP_X_FORWARDED_PROTO] => https [HTTP_HTTPS] => on [HTTP_X_VARNISH] => village.delfi.lv, 1107091013 [HTTP_X_FORWARDED_FOR] => 213.175.120.101, 10.1.0.112 [HTTP_X_VARNISH_HOST] => www.delfi.lv [HTTP_X_VARNISH_URL] => /sports/news/basketbols/porzingis-ir-ista-diva-uzskata-bijusais-nba-cempions-perkinss.d?id=51212569 [HTTP_HOST] => sports.delfi.lv [HTTP_ACCEPT_ENCODING] => gzip [COMMENT_FE_ENV] => sport [PHP_SELF] => /news/basketbols/article.php [REQUEST_TIME] => 1561105060 )