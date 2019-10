Porziņģis komentē spēles pret 'Trail Blazers' strīdīgo galotni

Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis no Dalasas "Mavericks" vienības komentēja saspringto spēles galotni pret Portlendas "Trail Blazers", kurā tiesneši pēc video atkārtojuma noskatīšanās mainīja lēmumu.

Jau vēstīts, ka Porziņģa 32 gūtie punkti neglāba "Mavericks" vienību no zaudējuma sīvā cīņā Portlendas "Trail Blazers" – 119:121. Strīdīga situācija bija mača beigās pie rezultāta 119:120. 8,4 sekundes pirms spēles beigām tiesneši fiksēja noteikumu pārkāpumu Deimianam Lilardam pret "Mavericks" spēlētāju Dorianu Finiju-Smitu, bet Portlendas komandas galvenais treneris Terijs Stots izmēģināja šosezon ieviesto video atkārtojumu. Pēc atkārtojuma noskatīšanās tiesneši mainīja savu lēmumu, un "Mavericks" spēlētājs palika bez soda metieniem.

"Pēc trenera pieprasītā video atkārtojuma mums bija strīda bumba," Porziņģa teiktais citēts "Mavericks" mājaslapā internetā. "Tā bija pirmā reize, kad biju šādā situācijā, tāpēc tas bija interesanti. Tagad šādas lietas notiks, īpaši spēļu beigās. Treneri uz maču beigām saglabās iespēju pieprasīt video atkārtojumu, cerot labot tiesnešu lēmumus. Tagad tā tas būs."

Dalasas spēlētājs Finijs-Smits nepiekrita tiesnešu lēmumam, sakot, ka Lilards pret viņu pārkāpa noteikumus.

"Iepriekš nebija piedzīvojis, ka tiesneši maina lēmumu. Sajūta bija kā futbola spēlē," teica spēlētājs. "Lilards pret mani pārkāpa noteikumus, kad savācu atlēkušo bumbu. Viņš trāpīja pa roku un turēja mani aiz gurna. Man to vajadzēja labāk parādīt."

Coach's Challenge (POR): personal foul assessed to Lillard in Q4 of #PORatDAL. Ruling: Successful challenge, call overturned to no foul due to clear and conclusive evidence that Lillard legally deflected the ball from Finney-Smith. Body contact was deemed by officials as marginal pic.twitter.com/Nmzc1M9SUX