Porziņģis lieliskā debijas spēlē 'Wizards' komandā nodrošina vienībai uzvaru

Latvijas izlases basketbolists Kristaps Porziņģis svētdien piedzīvoja ilgi gaidīto debiju Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandā Vašingtonas "Wizards", kas mājās izcīnīja uzvaru.

"Wizards" vienība ar rezultātu 133:123 (30:26, 27:35, 39:26, 37:35) pieveica Indiānas "Pacers" komandu, kuru vada Porziņģa bijušais treneris Dalasas "Mavericks" komandā Riks Kārlails.

Porziņģis laukumā pavadība 21 minūti, kuru laikā guva 25 punktus (4/8 divpunktu metienos, 3/4 trīspunktu metienos, 8/10 soda metienos), izcīnīja piecas atlēkušās bumbas un bloķēja divus metienus.

Liepājnieks savus pirmos punktus guva jau spēles pirmajā uzbrukumā, kad viņš ar vienu roku gaisā notvēra bumbu pēc Kaila Kuzmas piespēles un uzreiz novirzīja to grozā. Pirmajā puslaikā viņš kopā guva desmit punktus.

Kristaps Porzingis's first basket as a Wizard comes on a tip in from Kyle Kuzma pic.twitter.com/mEhofFXTag