Porziņģis maiņas darījumā nonāk Bostonas 'Celtics' komandā

Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis trešdien trīs komandu maiņas darījumā nonāca Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandā Bostonas "Celtics", vēsta ESPN basketbola apskatnieks Eidriens Vodžnarovskis.

Jau vēstīts, ka "Celtics" aizvadīja nopietnas sarunas ar Vašingtonas "Wizards" un Losandželosas "Clippers" par trīs komandu maiņas darījumu, kurā Porziņģis nonāktu Bostonā, tomēr šis darījums izjuka.

Lai arī šis darījums neizdevās, "Celtics" un "Wizards" turpināja meklēt sev piemērotāko variantu, tāpēc šajā maiņā tika iesaistīta Memfisas "Grizzlies". Vodžnarovskis ziņo, ka "Celtics" no "Wizards" saņems Porziņģi, bet no "Grizzlies" – 2023. gada NBA drafta 23. izvēli un 2024. gada drafta pirmās kārtas izvēli. "Wizards" no "Grizzlies" iegūs Taiusu Džounsu, bet no "Celtics" – 2023. gada NBA drafta 35. izvēli, Danilo Galināri un Maiku Muskalu. Savukārt "Grizzlies" no "Celtics" saņems Markusu Smārtu, kuru 2022. gadā atzina par NBA labāko aizsardzības spēlētāju.

Lai šis darījums varētu notikt, Porziņģis neizmantos līgumā iekļauto iespēju atteikties no sava līguma pēdējā gada, kurā viņam paredzēta 36 miljonu dolāru liela alga.

Porziņģim aiz muguras ir Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) rezultatīvākā sezona karjerā - vidēji 65 spēlēs gūti 23,2 punkti un izcīnītas 8,4 atlēkušās bumbas. Jau iepriekš ziņots, ka viņa pakalpojumus šajā starpsezonā iekāroja ne viens vien klubs.

Šī nav pirmā reize, kad Porziņģa vārds locīts saistībā ar pāreju uz "Celtics". Vēl 2017. gadā Ņujorkas "Knicks" prezidents Fils Džeksons vedis sarunas ar Bostonu par latvieša iekļaušanu maiņas darījumā, taču prasības bijušas pārāk augstas - viņš vēlējies saņemt drafta trešo numuru (ar to "Celtics" toreiz izvēlējās Teitumu), pirmās kārtas izvēli 2018. gada draftā un uzbrucējus Braunu un Džeju Krauderu.

Bostonas "Celtics" aizvadītajās sezonās bijusi viena no spēcīgākajām komandām NBA Austrumu konferencē. Šajā sezonā tā izslēgšanas spēlēs zaudēja konferences finālā, ar 3-4 piekāpjoties Maiami "Heat". Savukārt 2021./2022. gada sezonā "Celtics" spēlēja NBA finālā, kurā ar 2-4 zaudēja Goldensteitas "Warriors".

Savukārt "Wizards" ar šo maiņas darījumu turpināja savu sastāva pārbūvi. Aizvadītajā nedēļas nogalē "Wizards" uz Fīniksas "Suns" aizmainīja savu ilggadējo līderi Bredliju Bīlu, bet Kails Kuzma izmantoja iespēju nepalikt komandā un lūkos pēc ilgtermiņa līguma.

Porziņģis savā NBA karjerā aizmainīts tika trešo reizi. 2015. gada NBA draftā latvieti izvēlējās Ņujorkas "Knicks", bet 2019. gadā viņš maiņas darījumā nonāca Dalasas "Mavericks". Savukārt 2022. gada februārī Porziņģis pārcēlās uz "Wizards", un šajā darījumā tika iesaistīts arī cits latvietis Dāvis Bertāns.

Savukārt Smārts "Celtics" sastāvā nospēlējis savas NBA karjeras visas deviņas sezonas. Pagājušajā sezonā viņš laukumā devās 61 spēlē, vidēji mačā gūstot 11,5 punktus un izdarot 6,3 rezultatīvās piespēles, bet izslēgšanas spēlēs 20 mačos viņam izdevās iekrāt 14,9 punktus un 5,1 piespēli. Savukārt Džounss vidēji guva 10,3 punktus un izdarīja 5,2 rezultatīvās piespēles 80 spēlēs.