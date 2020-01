Porziņģis NBA Zvaigžņu spēles balsojumā saņēmis 774 tūkstošus balsu

Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis no Dalasas "Mavericks" vienība Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) Zvaigžņu spēles balsojumā saņēmis 774 056 balsis, liecina līgas publiskotā informācija.

Porziņģis savainojuma un veselības problēmu dēļ izlaidis jau deviņas spēles pēc kārtas, tomēr par viņu līdzjutēji joprojām var nobalsot Zvaigžņu spēles balsojumā. 774 056 balsis latvieti ierindo septītajā vietā starp Rietumu konferences "garā gala" spēlētājiem. Savukārt par Porziņģa komandas biedru Luku Dončiču nobalsots jau 4 598 323. Viņš ir starp balsojuma līderiem.

Porziņģi Rietumu konferences garo spēlētāju kategorijā apsteidz Lebrons Džeimss (Losandželosas "Lakers"), Entonijs Deiviss ("Lakers"), Kavai Lenards (Losandželosas "Clippers"), Pols Džordžs ("Clipers"), Nikola Jokičs (Denveras "Nuggets") un Karmelo Entonijs (Portlendas "Trail Blazers"). Savukārt starp Rietumu konferences aizsargiem vairāk balsu nekā latvietim ir Dončičam, Džeimsam Hārdenam (Hjūstonas "Rockets") un Deimjanam Lilardam (Portlendas "Trail Blazers ), Alekss Karuso ("Lakers"), Rasels Vestbruks ("Rockets") un Stefans Karijs (Goldensteitas "Warriors").

The third WEST returns from #VoteNBAAllStar 2020!

Make YOUR vote count twice today by voting here ➡️ https://t.co/KkbGhfwxpd pic.twitter.com/eDFrfEIWcf