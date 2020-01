Porziņģis NBA Zvaigžņu spēles līdzjutēju balsojumā saņēmis vairāk nekā 170 tūkstošu balsu

Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis no Dalasas "Mavericks" vienības Nacionālās Basketbola asociācijas (NBA) Zvaigžņu spēles līdzjutēju balsojumā pirmajā nedēļā saņēmis 171 749 balsis, liecina līgas publiskotā informācija.

171 749 balsis Porzinģi līdzjutēju balsojumā ierindo sestajā vietā starp Rietumu konferences "garā gala" spēlētājiem. Savukārt par Porziņģa komandas biedru Luku Dončiču nobalsots jau vairāk nekā vienu miljonu reižu – 1 073 957 balsis. Viņš ir starp balsojuma līderiem.

Porziņģi garo spēlētāju kategorijā apsteidz Lebrons Džemss (1 020 851), Entonijs Deiviss (955 246), Kavai Lenards (760 657), Pols Džordžs (280 894) un Karls Entonijs Taunss (173 129). Savukārt starp aizsargiem vairāk balsu nekā latvietim ir Dončičam, Džeimsam Hārdenam (749 080) un Deimjanam Lilardam (202 498).

The first WEST returns from #VoteNBAAllStar 2020! Do you agree??