Porziņģis neilgi pirms mača savaino potīti un sezonu sāk ar 'double double'

Latviešu zvaigzne Kristaps Porziņģis naktī uz ceturtdienu Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) sezonas pirmajā spēlē izcēlās ar "double-double", kamēr viņa pārstāvētā Vašingtonas "Wizards" izcīnīja uzvaru.

"Wizards" viesos ar 114:107 (36:25, 24:27, 27:25, 27:30) pieveica Indiānas "Pacers".

Porziņģis šo spēli sāka Vašingtonas komandas starta pieciniekā un kopumā laukumā pavadīja 31 minūti un 46 sekundes. Viņš iemeta 15 punktus, grozā raidīdams četrus no deviņiem divpunktu metieniem, vienu no pieciem tālmetieniem un četrus no sešiem soda metieniem.

Latvijas basketbolista kontā arī desmit atlēkušās bumbas, trīs rezultatīvas piespēles, divi bloķēti metieni, divas kļūdas un divas piezīmes. Kamēr viņš bija laukumā, "Wizards" iemeta par septiņiem punktiem vairāk nekā ielaida.

Vašingtonas komandas sastāvā rezultatīvākais ar 23 punktiem bija Bredlijs Bīls, bet 22 punkti un 13 atlēkušās bumbas Kaila Kuzmas kontā. Šī bija pirmā spēle, ko Porziņģis aizvadīja kopā ar Bīlu.

Savukārt "Pacers" labā 26 punkti Tairīsam Helibērtonam, kamēr 19 punktus pievienoja šīgada drafta sestais numurs Benedikts Meturins.

Tieši Porziņģis ar precīzu soda metienu guva šīs spēles pirmo punktu, bet pirmajā ceturtdaļā viesi no Vašingtinas spēja izvirzīties vadībā pat ar 12 punktu starpību (31:19). Tas notika tieši pēc teicamas latvieša piespēles Delonam Raitam.

KP, while falling out of bounds, launches an absolute DIME 60 feet to Delon Wright, who puts up a reverse layup for two.



Pārbūves procesā esošā "Pacers" tā arī īsti neiesaistījās cīņā par uzvaru, "Wizards" teju visu maču turējās drošā atstatumā. Viesu vadība noslēdzošajā ceturksnī tuvojās pat 20 punktu robežai.

Tikmēr ietekmīgā medija "The "Athletic" apskatnieks Džošs Robins vēsta, ka Porziņģis spēli neesot aizvadījis pilnā gatavībā, jo pagriezis kreisās kājas potīti brīdī, kad līdzjutēji pirms mača tika iepazīstināti ar komandām. Tieši ar šo pašu potīti latvietis traumēja pirmssezonas pārbaudes mačā.

If Kristaps Porzingis looked a bit slow tonight, there was a reason for that. Porzingis said he turned his left ankle as he and teammates were jumping around immediately after pregame introductions. He played through the discomfort.