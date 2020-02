Porziņģis: nekad neesmu apmierināts ar sasniegto

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) kluba Dalasas "Mavericks" spēlētājs Kristaps Porziņģis intervijā ar mediju "Fox Sports" atzina, ka viņa sadarbība laukumā ar Luku Dončiču ir uzlabojusies, bet joprojām ir pie kā piestrādāt. Tāpat liepājnieks atklāja, ka nekad nav apmierināts ar parādīto sniegumu un vienmēr meklē veidus, kā kļūt labākam.

Jau ziņots, ka Dalasas "Mavericks" izbraukumā ar 109:103 uzveica Sanantonio "Spurs" vienību. Kristaps Porziņģis atzīmējās ar 28 punktiem un 12 rezultatīvām piespēlēm jeb "double-double".

Lai gan "Mavericks" mača lielāko daļu atradās vadībā, pēdējā ceturtdaļā "Spurs" saspurojās un uz brīdi pat izvirzījās vadībā. "Mēs zinājām, ka mums jāuzlabo aizsardzība. Uzbrukumā mums vienmēr ir tā pārliecība, ka mēs varēsim iemest jebkurai komandai. Svarīgi nestresot un saglabāt mieru, kad mājās spēlējošā komanda veic labu izrāvienu un pūlis "uzkarst". Mēs pārāk nesatraucamies, mēs turpinām spēlēt savu spēli un darām visu, lai spēles beigās paceltu mūsu aizsardzību līmeni augstāk, kas bieži mums palīdz gūt labvēlīgu rezultātu spēles beigās," pēc uzvaras atzina Porziņģis.

Salīdzinot ar sezonas sākumu, pēdējos Dalasas kluba mačos manāmi uzlabojusies Porziņģa un Dončiča sadarbība laukumā. "Tas noticis gūtās pieredzes rezultātā, mēs iepazīstam viens otru aizvien labāk, kā arī attīstījušās dažādas spēles mazās nianses. Domāju, ka tagad, kad es vairāk spēlēju centra pozīcijā, mēs tiešākā veidā sadarbojamies uzbrukumā, veicam izspēles pa perimetru, izpildām vairāk taktiskus elementus. Mums ir iestrādājies labāks ritms, mēs plānojam pie tā vairāk piestrādāt un uzlabot to nākotnē," uzsvēra latvietis.

Another big game for the big guy!

It was nice of @kporzee to stop by and chat after his 28pt game led the @dallasmavs to a victory in San Antonio!#MFFL pic.twitter.com/vPoZo7SZfD