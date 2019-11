Porziņģis nerealizē nevienu metienu no spēles 'Mavericks' uzvarā

Latvijas basketbola zvaigzne Kristaps Porziņģis piektdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) mačā aizmeta garām visus metienus no spēles, taču tas netraucēja Dalasas "Mavericks" izcīnīt uzvaru.

"Mavericks" viesos ar rezultātu 120:113 (31:25, 22:25, 36:39, 31:24) uzvarēja Fīniksas "Suns", kurai tas bija jau ceturtais zaudējums pēdējās piecās spēlēs.

Porziņģis laukumā pavadīja 33 minūtes un 52 sekundes, kuru laikā izcēlās ar diviem punktiem, 13 atlēkušajām bumbām, vienu rezultatīvu piespēli, divām pārtvertajām bumbām un trim blokiem. Basketbolists arī reizi kļūdījās, bet "Mavericks" ar viņu laukumā guva par četriem punktiem vairāk nekā ielaida.

Latvietis šajā spēlē divreiz grozam uzbrukuma no pustālās distances, kā arī sešas reizes to darīja no trīspunktu līnijas, tomēr visi metieni bija neprecīzi. Abus punktus viņš guva, precīzi izpildot "sodiņus".

Rezultatīvākais Dalasas komandā ar 42 punktiem bija Luka Dončičs, kura rēķinā arī deviņa atlēkušās bumbas un 11 rezultatīvas piespēles. Slovēnim šī bija jau trešā spēle sezonā, kad viņš izcēlies ar vismaz 40 punktiem un desmit piespēlēm.

"Suns" komandā 22 punkti un desmit bumbas zem groziem Kelijam Oubram junioram, bet par punktu mazāk iekrāja Rikijs Ruvio, kurš arī atdeva deviņas rezultatīvas piespēles.

Svētdien "Mavericks" tiksies ar Losandželosas "Lakers".

Dalasas komanda šosezon izcīnījusi 12 uzvaras 18 spēlēs un Rietumu konferencē ieņem ceturto pozīciju.