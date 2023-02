Porziņģis netiek iekļauts arī starp NBA 'All-Star' spēles rezervistiem

Latviešu zvaigzne Kristaps Porziņģis nav iekļauts starp Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) "All-Star" spēles rezervistiem.

Viens no Vašingtonas "Wizards" līderiem Porziņģis iepriekš līdzjutēju, līgas un mediju balsojumā netika iekļauts Visu zvaigžņu spēles starta sastāvā, taču pastāvēja varbūtība, ka viņš otro reizi karjerā izpelnīsies vietu vismaz starp paraugmača rezervistiem.

Naktī uz piektdienu līga publicēja "All-Star" spēles rezervistus, kurus izvēlējās NBA komandu treneri. Austrumu konferencē spēlējošais Porziņģis sarakstā netika iekļauts. No "Wizards" vienības Visu zvaigžņu mačā nepiedalīsies neviens basketbolists.

Porziņģis šosezon vidēji spēlē gūst 22,0 punktus un izcīna 8,0 atlēkušās bumbas, kamēr Vašingtona cīnās par iekļūšanu izslēgšanas turnīrā. Latvietis līdz šim vienīgo reizi dalībai Visu zvaigžņu spēlē tika izraudzīts vēl Ņujorkas "Knicks" laikos, kad 2018. gadā viņu nosauca par vienu no Austrumu konferences rezervistiem, taču neilgu brīdi vēlāk latvietis pārrāva ceļgala krusteniskās saites un mačā nevarēja piedalīties.



Traumu dēļ šobrīd gan nevar spēlēt divi "All-Starp " spēles starta piecinieka spēlētāji - Kevins Durants un Zaions Viljamsons. Ja viņi nevarēs piedalīties arī 19. februārī gaidāmajā paraugmačā, tad aizstājējus izvēlēsies NBA komisārs Adams Silvers.

Team Captains @KingJames and @Giannis_An34 will select from the Player Pool in the 2023 #NBAAllStar Draft presented by Jordan Brand.