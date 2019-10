Porziņģis nevar vien sagaidīt atgriešanos laukumā

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) kluba Dalasas "Mavericks" latvietis Kristaps Porziņģis otrdien izlaida savas komandas pirmo pārbaudes spēli. Savu pirmo maču pēc vairāk nekā pusotra gada pārtraukuma Porziņģis aizvadīs trešdien, un pats basketbolists nevar vien sagaidīt savu atrgeišanos laukumā.

"Mavericks" savā pirmajā pārbaudes spēlē ar 104:119 (28:33, 34:33, 27:31, 15:22) zaudēja Oklahomas "Thunder". "Mavericks" galvenais treneris Riks Kārlails šajā mačā deva atpūtu ne tikai Porziņģim, bet vēl vienai kluba zvaigznei – slovēņu talantam Lukam Dončičam. Tieši ar šiem abiem basketbolistiem nākamajā sezonā cerības saista ne tikai "Mavericks" treneri, bet arī Dalasas fani.

"Es centos pārrunāt un spēlēt abas spēles. Taču viņi vēlējās mani atpūtināt šodien, bet rīt būšu gatavs spēlēt," sacīja Porziņģis, kurš sev ierastā brīvā stilā atbildēja uz jautājumu par to, kā viņš gaida atgriešanos laukumā. "Vērtējuma skalā no 1 līdz 10 tas būtu 15. Nevaru sagaidīt. Spēļu dienas man ir īpašas. Ir nepierasti sēdēt malā. Un to nevēlos."

"Mavericks" treneris Kārlails pēc zaudējuma pirmajā pārbaudes spēlē norādīja uz Porziņģa un Dončiča faktoru, pamatojot abu neisaistīšanu mačā. "Mums spēlēs Luka un Kristaps, kas daudz ko mainīs. (Nespēlēšana) saistīta ar grafiku – pirmdien smags treniņš, relatīvi vieglāka otrdiena, trešdien spēle, ceturtdien brīvdiena. Tas ir saistīts ar grafiku. Par to runājām jau sen, tāpēc gribējām ievērot šo plānu. Tam nav nekāda sakara, ka es it kā nerespektētu Oklahomas komandu. Vienkārši matemātika, aprēķins."

"Viņi vienkārši gribēja mūs atpūtināt, lai rīt mēs būtu svaigi. Man un Lukam vēl ir jāizdara pāris mājasdarbi laukumā, lai būtu vēl labāka sadarbība, un jāturpina uzlabot šī savstarpējā "ķīmija". Rīt redzēsiet mūs laukumā," piebilst Porziņģis.

"Mavericks" naktī uz ceturtdienu pēc Latvijas laika aizvadīs pārbaudes spēli pret Detroitas "Pistons", kas Porziņģim būs pirmais mačs kopš 2018. gada 6. februārī gūtās smagās ceļgala traumas. Pēc tam "Mavericks" aizvadīs vēl pārbaudes spēles pret Milvoki "Bucks", "Thunder" un Losandželosas "Clippers", bet Porziņģa īstā debija "Mavericks" rindās plānota 23. oktobrī, kad NBA regulārā čempionāta pirmajā mačā Dalasas komanda savā laukumā uzņems Vašingtonas "Wizards".

Atgādinām, ka 2018. gada 6. februārī, spēlējot Ņujorkas "Knicks" rindās, Porziņģis guva smagu ceļgala traumu, kas viņam liedza piedalīties spēlēs visu pagājušo sezonu. Pieaugot saspīlējumam "Knicks" komandā, šī gada janvārī Ņujorkas vienība izvēlējās aizmainīt Porziņģi uz "Mavericks", ar ko vasarā latviešu basketbolists noslēdza jaunu piecu gadu līgumu.