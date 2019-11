Porziņģis Ņujorkā atgriežas ar 'double double' nokaitētā gaisotnē un zaudējumu

Latviešu basketbolists Kristaps Porziņģis ceturtdien aizvadīja savu pirmo spēli "Madison Square Garden" pēc aizmainīšanas uz Dalasas "Mavericks", guva 20 punktus un izcīnīja 11 atlēkušās bumbas, taču ar to nebija gana, lai viņa jaunā komanda svinētu uzvaru.

"Mavericks" Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlē viesos ar 103:106 (23:27, 30:31, 34:29, 16:19) piekāpās Porziņga iepriekš pārstāvētajai Ņujorkas "Knicks" komandai.

Ņujorkas basketbolisti šosezon divas no savām trim uzvarām izcīnījuši tieši pret "Mavericks" vienību.

Porziņģis šajā spēlē laukumā pavadīja 33 minūtes un 14 sekundes, kuru laikā grozā raidīja sešus no 12 divpunktu metieniem, vienu no pieciem tālmetieniem un visus piecus soda metienus. Tāpat viņš izcīnīja 11 atlēkušās bumbas, veica vienu rezultatīvu piespēli, pārtvēra vienu bumbu, bloķēja trīs metienus, pieļāva divas kļūdas un vienu reizi pārkāpa noteikumus. "Mavericks" ar viņu laukumā iemeta par diviem punktiem vairāk nekā ielaida.

Dalasas komandā ar 33 punktiem, desmit atlēkušajām bumbām un 11 rezultatīvām piespēlēm izcēlās Luka Dončičs. Ņujorkiešiem rezultatīvākais ar 20 punktiem bija Marks Moriss, bet 17 punkti un desmit bumbas zem groziem bija Jūliusam Rendlam.

"Knicks" komandā latvietis no 2015. līdz 2018.gadam aizvadīja 186 regulārā čempionāta spēles, to laikā caurmērā izceļoties ar 17,8 punktiem un 7,1 atlēkušo bumbu. Jau februārī pēc aizmainīšanas uz "Mavericks" komandu Ņujorkas fani solīja latvieti izsvilpt viņa pirmajā mājas spēlē MSG un teikto pildīja jau no spēlētāju iepazīstināšanas ceremonijas. Tāpat arī mača gaitā viņš tika izsvilpts un rupji apsaukāts.





Porziņģis nokaitētajā gaisotnē pirmajā ceturtdaļā punktus guva tikai no soda metienu līnijas, viesiem pirmo divpadsmitminūti zaudējot ar 23:27. Arī otrā ceturkšņa sākumā viņam neveicās ar metieniem no spēles līdz ceturtajā minūtē viņš ar "danku" pielaboja komandas biedra metienu - 32:38.

Minūti vēlāk viņš pielaboja vēl vienu komandas biedra nesekmīgo raidījumu, bet nākamreiz izcēlās četras minūtes pirms puslaika beigām (40:46). Līdz spēles pirmās daļas noslēgumam viņš guva vēl četrus punktus, bet pārtraukumā viesi devās ar piecu punktu deficītu (53:58). Porziņģis pēc puslaika beigu svilpes parūpējās par kuriozu momentu, sākumā dodoties "Knicks" ģērbtuvju virzienā, bet pēc tam pagriežoties pareizajā virzienā.

Otrā puslaika otrajā minūtē liepājnieks vēlreiz ielika bumbu grozā no augšas, bet nākamajā minūtē realizēja savu pirmo un vienīgo tālmetienu mačā - 58:63. Pēdējo reizi punktus mačā viņš guva trešās ceturtdaļas pēdējā sekundē, kad ar "danku" pielaboja Dončiča tālmetienu un panāca neizšķirtu 87:87.

Ceturtajā ceturtdaļā latviešu basketbolists spēlē iesaistījās piecas minūtes pirms pamatlaika beigām, kad "Mavericks" šajā nogrieznī vienīgo reizi bija vadībā (95:94). Pēdējā ceturtdaļā rezultāta tablo neizšķirtu vēstīja piecas reizes, tajā skaitā arī 14 sekundes pirms pamatlaika beigām, kad mirkli vēlāk Moriss ar tālmetienu panāca 104:101 "Knicks" labā.

Dončičs gan divus punktus atguva, taču Franks Nilikinā atbildēja ar diviem "sodiņiem" un atjaunoja trīs punktu pārsvaru. Pēdējās sekundēs "Mavericks" ar Porziņģi laukumā atspēlēties nespēja.

"Mavericks" ar sešām uzvarām 11 spēlēs ieņem astoto vietu Rietumu konferencē, bet "Knicks" 12 spēlēs izcīnījusi vien trīs panākumus, ierindojoties 14.pozīcijā Austrumos.

Dalasas komanda atgriezīsies mājās uz četrām spēlēm, sestdien laukumā uzņemot NBA čempioni Toronto "Raptors".