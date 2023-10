Porziņģis palīdz 'Celtics' pārbaudes spēlē vēlreiz uzvarēt '76ers'

Latviešu zvaigzne Kristaps Porziņģis naktī ceturtdienu iemeta 11 punktus un nespēlēja visu otro puslaiku Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) pārbaudes spēlē, kurā Bostonas "Celtics" svinēja uzvaru.

Bostonas komanda viesos ar 112:101 (35:31, 32:28, 23:16, 22:26) pieveica Filadelfijas "76ers". Šīs vienības savā starpā tikās jau naktī uz pirmdienu, Porziņģim piedzīvojot debiju "Celtics" sastāvā un svinot uzvaru.

Otrajā abu komandu mačā Porziņģis devās "Celtics" starta pieciniekā un nospēlēja tikai pirmo puslaiku. Latvietis uz parketa pavadīja 17:04 minūtes, kuru laikā guva 11 punktus - trāpīti abi tālmetieni un pieci (5/6) soda metieni, savukārt visi trīs divpunktnieki lidoja mērķim secen.

Tāpat Porziņģa kontā piecas atlēkušās bumbas, trīs kļūdas, viena piezīme un +/- rādītājs +8.

The different ways that Kristaps Porzingis can score is just so key for Boston, especially in transition. Screen and roll and then ends up hitting a 3 as a trail big. pic.twitter.com/WZO34saO3a