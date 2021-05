Porziņģis par Dončiču: man nekad nav bijis problēmu ar komandas biedriem ārpus laukuma

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) kluba Dalasas "Mavericks" basketbolists Kristaps Porziņģis, reaģējot uz kluba īpašnieka Marka Kjūbana izteikumiem par savām un slovēņa Lukas Dončiča attiecībām, uzsvēris, ka viņam nekad nav bijis problēmu ar komandas biedriem ārpus laukuma, otrdien Spānijas sporta laikrakstu "Marca" citē tīmekļa vietne "eurohoops.net".

Jau ziņots, ka Marks Kjūbans aprīļa nogalē salīdzināja abu komandas zvaigžņu – Porziņģa un Dončiča – attiecības ar Dirka Novicka un Džeisona Terija attiecībām, bilstot, ka "sākumā Novickis un Terijs nebija labākie draugi", taču vēlāk viss mainījās.

"Tā bija mūžība, kamēr Novickis un Terijs kaut ko sāka darīt kopā ārpus laukuma. Ilgs laiks. Domāju, Porziņģis un Dončičs sadzīvo labi. Viņi vienkārši ir dažādi cilvēki. Viņiem patīk darīt dažādas lietas," toreiz piebilda kluba īpašnieks.

"Man nekad nav bijušas problēmas ar komandas biedriem ārpus laukuma, vienmēr esmu ar viņiem ļoti labi sapraties. Es nezinu, par ko Kjūbans runāja. Cenšos būt pēc iespējas profesionālāks, darīt to, kas man jādara, un būt komandas karavīrs," Porziņģi citē "Marca".

Vācijas izlases basketbolists Novickis "Mavericks" spēlēja no 1998. līdz 2019. gadam, kamēr Terijs, kurš NBA spēlēja no 1999. līdz 2018. gadam, Dalasas vienībā aizvadīja laiku no 2004. līdz 2012. gadam.

Abi kopā 2011. gadā kļuva par NBA čempioniem, par finālsērijas vērtīgāko spēlētāju tiekot atzītam Novickim.

Jau ziņots, ka Porziņģis pēc labās kājas ceļgala ārstēšanas cer atgriezties laukumā pirms izslēgšanas turnīra sākuma.

Savainojuma dēļ liepājnieks jau izlaidis sešus mačus pēc kārtas un deviņas no pēdējām desmit cīņām. Porziņģis šosezon nav piedalījies 28 spēlēs un šajos mačos "Mavericks" svinējusi 16 uzvaras un piedzīvojusi 12 zaudējumus.

Porziņģis neatgriezīsies laukumā arī otrdien, kad "Mavericks" viesosies pie Memfisas "Grizzlies", taču viņš varētu spēlēt trešdien gaidāmajā mājas spēlē pret Ņūorleānas "Pelicans".

Liepājnieks šosezon 40 mačos guvis vidēji 20,2 punktus spēlē, izcīnījis 9,1 atlēkušo bumbu un bloķējis 1,4 metienus.

"Mavericks" ar 40 uzvarām 68 spēlēs ieņem piekto vietu Rietumu konferencē. Par vienas uzvaras tiesu atpaliek Portlendas "Trail Blazers", bet par diviem panākumiem mazāk ir Losandželosas "Lakers". Nonākot septītajā pozīcijā, dalasiešiem būs jāpiedalās "play-in" spēlēs, lai kvalificētos izslēgšanas turnīram.

"Mavericks" turpmākajās sešās dienās aizvadīs regulārā čempionāta pēdējos četrus mačus.