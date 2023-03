Porziņģis par rezultativitātes rekordu: tiku pie daudz brīviem metieniem un vienkārši metu

Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis, kurš trešdien laboja savu karjeras rekordu Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlē gūstot 43 punktus, pēc mača atzina, ka ticies pie daudz brīviem metieniem.

"Komandas biedri labi mani atrada laukumā, tiku pie daudz brīviem metieniem un vienkārši metu," par lielisko individuālo sniegumu pēc zaudējuma Atlantas "Hawks" komandai savā laukumā ar 120:122 sacīja Porziņģis. "Mačos, kas notiek divas dienas pēc kārtas tagad jūtos daudz labāk. Domāju, ka mana statistika šādās spēlēs ir labāka."

"Varam meklēt dažādus attaisnojumus un teikt, ka mums ir četras spēles piecās dienās, tomēr savs darbs ir jāpadara," neapmierināts par zaudējumu tiešajiem konkurentiem bija latviešu basketbolists. "Diemžēl to neizdarījām. Tagad uzvara būs jāizcīna atkārtotajā mačā."

Jau vēstīts, ka trešdienas mačā Porziņģis laukumā bija 37 minūtes un 49 sekundes, kuru laikā realizēja desmit no 12 divpunktu metieniem, septiņus no desmit tālmetieniem un divus no trim soda metieniem. Latvieša kontā arī piecas bumbas zem groziem, piecas rezultatīvas piespēles, viena kļūda un piecas personīgās piezīmes. Spēli Porziņģis noslēdza ar labāko +/- rādītāju komandā +8.

Porziņģa līdzšinējais rekords bija 41 punkts, kas tika sasniegts pagājušā gada 28.novembra mačā pret Minesotas "Timberwolves".

"Wizards" ar 31 uzvaru 66 spēlēs ieņem desmito vietu Austrumu konferencē, bet "Hawks" ar bilanci 33-33 ir divas pozīcijas augstāk.

Abas komandas piektdien "Wizards" laukumā tiksies atkārtoti.