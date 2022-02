Porziņģis pēc aizmainīšanas izsaka pateicību 'Mavericks' komandai

Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis pēc aizmainīšanas no Dalasas "Mavericks" sociālajā tīklā "Twitter" ierakstīja atvadu vārdu gan komandai, gan pilsētai.

Jau vēstīts, ka Porziņģis ceturtdien tika aizmainīts uz Vašingtonas "Wizards" vienību, bet uz Dalasu devās cits latvietis Dāvis Bertāns un aizsargs Spensers Dinvidijs.

"Kopš pirmās dienas līdzjutēji un Dalasa kā pilsēta mani uzņēma ar atvērtām rokām, un par to es vienmēr būšu pateicīgs," rakstīja Porziņģis.

"Maniem komandas biedriem, treneriem, organizācijai un pilsētai – paldies! Es jums vēlu turpināt panākumus," pauda latvietis.

Since day 1 the fans and the city of Dallas welcomed me with open arms and I will always be grateful for that.

To my teammates, coaches, organization and the city THANK YOU! I wish you all continued success 💙 pic.twitter.com/CsRSA53hZ4