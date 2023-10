Porziņģis pēdējā pārbaudes spēlē izceļas ar 'double-double'; Bertānam trīs tālmetieni

Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis ceturtdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) pārbaudes spēlē izcēlās ar 14 punktiem un 12 atlēkušajām bumbām, kamēr Dāvis Bertāns realizēja trīs no četriem tālmetieniem.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Celtics" pēdējā pārbaudes mačā viesos ar rezultātu 127:99 (34:19, 32:21, 34:25, 27:34) pārspēja Šarlotas "Hornets" basketbolistus.

Porziņģis laukumā pavadītajās 22 minūtēs un 52 sekundēs realizēja vienu no pieciem tālmetieniem, četrus no septiņiem divpunktu metieniem un trīs no pieciem soda metieniem. Viņa kontā bija arī 12 atlēkušās bumbas, viena pārtverta bumba, viens bloķēts metiens, viena kļūda un trīs piezīmes, noslēdzot maču ar +/- rādītāju +17.

"Celtics" rindās rezultatīvākais ar 20 punktiem bija Džeilens Brauns, bet 15 punktus pievienoja Deriks Vaits.

"Hornets" komandā 16 punktus guva Lamelo Bols, kurš arī sakrāja vēl piecas rezultatīvas piespēles, kamēr ar 15 punktiem izcēlās Niks Ričardss.

Savukārt Dāvis Bertāns ceturtdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) pārbaudes spēlē guva deviņus punktus, taču viņa pārstāvētā Oklahomasitijas "Thunder" piedzīvoja neveiksmi.

Thunder" mājās ar rezultātu 116:118 (23:27, 31:22, 36:39, 26:30) zaudēja Detroitas "Pistons" basketbolistiem.

Bertāns laukumā pavadīja sešas minūtēs un 45 sekundes, kuru laikā realizēja trīs no četriem tālmetieniem. Viņš arī izcīnīja vienu atlēkušo bumbu, nopelnīja divas piezīmes un sakrāja +/- rādītāju +3.

"Thunder" rindās rezultatīvākais ar 20 punktiem bija Džeilens Viljamss un 14 punktus un septiņas bumbas zem groziem pievienoja Džošs Gidijs.

"Pistons" komandā 18 punktus guva Osars Tomsons, kurš arī tika pie septiņām atlēkušajām bumbām.

NBA regulārais čempionāts sāksies 24.oktobrī.