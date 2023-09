Porziņģis pirmo reizi kopš pēdas savainojuma aizvadījis treniņu ar komandu

Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis veiksmīgi aizvadījis treniņu kopā ar Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandu Bostonas "Celtics", vēsta laikraksta "The Boston Globe" žurnālists Edams Himmelsbahs.

Porziņģis pēdas audu iekaisuma dēļ nevarēja palīdzēt Latvijas valstsvienībai Pasaules kausa finālturnīrā, taču bija kopā ar izlasi Džakartā un Manilā. Basketbolistam prognozēja četru līdz sešu nedēļu ilgu rehabilitācijas procesu, kas viņam ļautu nākamajā nedēļā kopā ar "Celtics" sākt treniņnometni.

Šonedēļ Porziņģis Bostonā aizvadījis ne tikai individuālos treniņus, bet jau strādājis arī kopā ar komandu.

Per source, Kristaps Porzingis took part in his first scrimmage Wednesday since being shut down due to his foot injury. He looked good and had no issues.