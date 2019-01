Porziņģis pošas uz Dalasu: pirmās reakcijas par latvieša aizmainīšanu uz 'Mavericks'

Nacionālajā basketbola asociācijā (NBA) var notikt pat neprognozējamākās lietas, un viena no tādām ir pēkšņā latvieša Kristapa Porziņģa aizmainīšana no Ņujorkas "Knicks" uz Dalasas "Mavericks", un šis darījums sociālajā tīklā "Twitter" uzreiz tika apspriests ļoti plaši.

Kad šis darījums tiks oficiāli apstiprināts, tad Porziņģis "Mavericks" komandā pievienosies slovēņu talantam Lukam Dončičam, kā arī šajā sezonā vēl varēs smelties gudrības no pieredzējušā Dirka Novicka. Kopā ar viņu uz Dalasu pārcēlās arī Tims Hārdevejs juniors, Kortnijs Lī un Trejs Burks, kamēr "Knicks" pretī saņems Deandrē Džordanu, Denisu Smitu junioru, Vesliju Metjūsu un izvēles tiesības drafta pirmajā kārtā.

Kā norādīja "HoopsHype" žurnālists Alekss Kenedijs, tad daudzi NBA spēlētāji sākotnēji uzskatīja, ka tā ir viltus ziņa, bet pēc tam viņi neslēpa savu šoku par šo darījumu. Piemēram, Filadelfijas "76ers" zvaigzne Džoels Emdīds tviterī neslēpa savu pārsteigumu. "Knicks" basketbolists Alonso Trjērs vien ietvītoja: "Sasodīts".

Lai arī šobrīd daudzi uzskata, ka Porziņģis par savu vēlmi tikt aizmainītam paziņoja tikai šodien, tomēr ESPN reportieris Aiens Beglijs uzsver, ka sarunas starp "Knicks" un "Mavericks" notika vairākas dienas. Viņš norāda, ka Porziņģis un Dončičs ir pazīstami, jo latvietis slovēņa bijušajā klubā Madrides "Real" veica vienu no saviem rehabilitācijas posmiem.

Tāpat tiek runāts, ka "Knicks" šo darījumu veica, lai atbrīvotu sev vietu algu grieztos un lai vasarā noslēgtu līgumus ar Kevinu Durantu (Goldensteitas "Warriors") un Kairiju Īrvingu (Bostonas "Celtics"), kuri izrādījuši interesi par spēlēšanu basketbola mekā.

Taču ESPN raidījuma "First Take" žurnālists Makss Kellermans ironiski norādīja, ka tādas organizācijas kā Hjūstonas "Rockets", Sanantonio "Spurs" un "Mavericks" savas superzvaignzes neaizmainīja, lai mēģinātu vasarā iegūt divus citus augstas klases spēlētājus.

Šobrīd NBA apskatnieki vēsta, ka Porziņģis plāno vasarā parakstīt kvalifikācijas līgumu, kas nozīmē, ka nākamajā sezonā viņš saņems 4,5 miljonus, bet 2020. gada vasarā kļūs par neierobežoti brīvo aģentu. Tad viņš varēs pilnībā pats noteikts savu likteni.

NBA apskatnieku un spēlētāju reakcija uz Porziņģa aizmainīšanu:

