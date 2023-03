Porziņģis: pret Bostonu mums viss gāja no rokas

Latviešu centrs Kristaps Porziņģis pauda gandarījumu par Vašingtonas "Wizards" sniegumu Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlē pret spēcīgo Bostonas "Celtics", norādot, ka komandai viss gājis no rokas.

Porziņģis naktī uz trešdienu laukumu atstāja ar 32 punktiem un 13 atlēkušajām bumbām, kamēr "Wizards" ar 130:111 uzvarēja Austrumu konferences vicelīderi Bostonas "Celtics".

"Domāju, jau no paša spēles sākuma atradām savu ritmu. Sākām ar labu enerģiju - realizējām metienus, kamēr Bostona ļoti daudz meta garām, arī no brīvām pozīcijām. Viņu spēle pret mums bija kā pret kalnu. Mums viss izdevās kā no rokas. Bostona uzbrukumā vispār nevarēja iegūt ritmu," pēc cīņas preses konferencē sprieda Porziņģis.

Karjeras rezultatīvāko maču aizvadīja "Wizards" basketbolists Deni Avdija, kurš iemeta 25 punktus un saņēma uzslavas arī no sava laba drauga Porziņģa.

"Gribu uzteikt Deni, kurš bija lielisks. Viņš nedaudz pasvinēja, bet pēc tā ir jāķeras atpakaļ pie darba - tā ir mana vienīgā kritika par viņu," smaidīja Porziņģis. "Kopumā viņš aizvadīja lielisku maču."

"Ne par ko citu kā cīnīties uzvarām nedomājam. Tas dod pārliecību, kas mums pēdējā laikā trūkusi," akcentēja Porziņģis. "Wizards" ar 34 uzvarām 76 spēlēs Austrumu konferencē ir 11. vietā. Tā par divu uzvaru tiesu atpaliek no desmitajā vietā esošās Čikāgas "Bulls".