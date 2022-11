Porziņģis priecājas par komandas biedru reakciju pēc sasniegtā karjeras rekorda

Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis bija priecīgs par to, ka visi komandas biedri Vašingtonas "Wizards" sastāvā atzīmēja viņa sasniegto Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) karjeras rekordu.

Jau vēstīts, ka Porziņģis pirmdien NBA spēlē guva 41 punktu un palīdzēja "Wizards" ar 142:127 pārspēt Minesotas "Timberwolves". Latvietis laboja savu 2017. gadā sasniegto rezultativitātes rekordu

Porziņģis preses konferences sākumā nespēja slēpt smaidu un atzina, ka viņš jūtas labi. Viņš stāstīja, ka puslaikā līdz šim nebija guvis 29 punktus, tāpēc galvā iezagās doma par karjeras rekordu, tomēr latvietis domāja, ka "Wizards" pretiniekus sagraus, un ceturtajā ceturtdaļā viņš vairs nedosies laukumā. Tā kā ceturtajā ceturtdaļā pārsvars vēl nebija tik liels, Porziņģis varēja spēlēt.

"Es dzirdēju runas par to, ka mūs vajadzētu nomainīt, bet Kails Kuzma teica, ka man vajag sasniegt karjeras rezultativitātes rekordu. Es domāju, ka tāpēc Vess Anselds mani paturēja laukumā uz pāris uzbrukumiem. Kad sasniedzu karjeras rekordu, varēja redzēt, ka komandas biedri par to priecājās. Tā ir patīkama sajūta. Ir lieliski zināt, ka, lai arī kuram būs šāds vakars, pārējā komanda par viņu priecāsies," preses konferencē teica Porziņģis.

Ģērbtuvē Porziņģis no Bredlija Bīla saņēma labākā spēlētāja jostu, bet pārējā komanda Porziņģi aplaistīja ar ūdeni.

had to cool off @kporzee after a career-high 41 points ☔️ pic.twitter.com/q5K3xxfu7V