Porziņģis salādē 32 punktus un palīdz 'Mavericks' uzvarēt Teksasas duelī

Kristaps Porziņģis piektdien, 12. novembrī, Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) regulārajā čempionātā aizvadīja sezonas rezultatīvāko spēli, palīdzot Dalasas "Mavericks" Teksasas klubu duelī viesos ar 123:109 (31:22, 27:35, 34:20, 21:32) pieveikt Sanantonio "Spurs".

Porziņģis mačā guva 32 punktus, pirmo reizi šajā sezonā pārkāpjot pāri 30 gūto punktu robežai. Iepriekšējo reizi vairāk par 30 punktiem Porziņģis guva aprīļa vidū.

Liepājnieks realizēja trīs no deviņiem tālmetieniem, deviņus no 13 divpunktu un piecus no sešiem soda metieniem. Laukumā viņš bija 34:22 minūtes, kuru laikā vēl izcīnīja septiņas atlēkušās bumbas, bloķēja trīs pretinieku metienus, bet viņa +/- rādītājs šajā spēlē bija "-5".

"Spurs" uz brīdi pirmajā ceturtdaļā ieguva piecu punktu pārsvaru, ko ātri vien sadeldēja "Mavericks", spēles turpinājumā tā arī ne reizi neizlaižot vadības grožus no rokām. Trešās ceturtdaļas beigās un pēdējās ceturtdaļas sākumā Dalasas komandas pārsvars pārsniedza 25 punktu robežu, bet tikai mača galotnē "Spurs" izdevās izvairīties no smagākas sagrāves.

"Mavericks" sastāvā pirmo "triple double" sezonā savāca Luka Dončičs, kurš arī guva 32 punktus, bet vēl izdarīja 15 rezultatīvas piespēles un izcīnīja 12 atlēkušās bumbas. Uzvarētājiem vēl 17 punktus guva Džalens Bransons, bet 15 punktus – Dorians Finejs Smits.

"Spurs" sastāvā Devins Vasels guva 20 punktus, bet pa 15 punktiem Dejonte Marejs un Keldons Džonsons.