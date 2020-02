Porziņģis salauž degunu un trešo spēli pēc kārtas gūst vismaz 30 punktus

Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis trešdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) regulārajā čempionātā trešo spēli pēc kārtas guva vismaz 30 punktus un izcēlās ar "double-double", taču šoreiz neglāba Dalasas "Mavericks" no zaudējuma. Viņš šajā mačā arī cieta sadursmē ar pretinieku un salauza degunu.

"Mavericks" ar rezultātu 107:121 izbraukumā piekāpās Memfisas "Grizzlies".

Porziņģis laukumā pavadīja 29 minūtes, kurās guva 32 punktus. Viņš realizēja visus septiņus soda metienus (7/7), piecus divpunktu metienus (5/9) un piecus tālmetienus (5/9). Latvieša kontā arī 12 atlēkušās bumbas, divas rezultatīvas piespēles un divas pārtvertas bumbas, kā arī viens bloķēts metiens. Viņam arī trīs piezīmes un +/- rādītājs +4.

Arī šajā mačā Dalasas komandai nevarēja palīdzēt Luka Dončičs. Porziņģis sava komandas biedra prombūtnē trešajā spēlē pēc kārtas guva vismaz 30 punktus un izcēlās ar "double-double".

20 punktus "Mavericks" labā guva Džeilens Bransons, bet 14 punktus pievienoja Tims Hārdevejs. Savukārt "Grizzlies" rindās 21 punktu guva Dža Morants, pa 19 punktiem guva Džerens Džeksons un Taiuss Džounss, bet 18 punktus guva Brendons Klārks.

Pirmajā ceturtdaļā nelielā vadībā turējās "Mavericks" basketbolisti, bet otrajā ceturtdaļā "Grizzlies" pārņēma vadību, taču Dalasa, pateicoties Porziņģim, pretiniekiem neļāva atrauties. Latvietis pirmajā puslaikā guva 24 punktus, bet "Mavericks" pirmo puslaiku noslēdza iedzinējos ar 56:59.

Trešajā ceturtdaļā "Grizzlies" basketbolisti veica izrāvienu, kas deva jau 22 punktu pārsvaru (100:78), bet šajā ceturtdaļā Porziņģis cieta sadursmē ar Džošu Džeksonu un pārsita degunu. Atlikušajā mača laikā dalasieši tikai spēja deficītu nedaudz samazināt.

Pēc spēles Porziņģis atzina, ka viņš šajā epizodē lauza degunu. "Komandas ārstam pateicu, ka man nekas nesāp, tāpēc man ļāva atgriezties spēle," žurnālistiem skaidroja Porziņģis.

Porzingis speaks about his broken nose. Yes, I'm the guy who joningly asked if he was worried about his good looks. Actually, his nose looks crooked now. pic.twitter.com/3iJQuwPIDJ