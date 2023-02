Porziņģis: šī bija labākā uzvara šajā sezonā

Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis bija priecīgs par to, ka Vašingtonas "Wizards" spēja atspēlēt 20 punktu deficītu un pieveikt Minesotas "Timberwolves", to nosaucot par labāko uzvaru šajā sezonā.

Jau vēstīts, ka Porziņģis ceturtdien izcēlās ar 14 punktiem, piecām atlēkušajām bumbām, kā arī divas reizes rezultatīvi piespēlēja un bloķēja pretinieku metienus. "Wizards" pirms "All Star" spēles pārtraukuma ar 114:106 pieveica "Timberwolves"

"Es uzskatu, ka mēs lēnām kļūstam par komandu, un šis vakars to pierādīja," Porziņģa teikto citēja "Washington Post". "Es šo uzvaru uzskatu par labāko šajā sezonā, jo mēs laukumā parādījām savas sirdis."

"Mēs turējāmies spēlē. Daži puiši jau bija atslābinājušies, bet tad mēs kaut kā atguvāmies un parādījām savas spēles," latvietis uzsvēra.

Pēc spēles Porziņģis sociālajā tīklā "Twitter" slavēja savu komandas biedru Bredliju Bīlu, kurš guva 35 punktus, no kuriem 13 sameta pēdējās četrās ar pusi minūtēs.

brad beal is a bad man. great team W before the break 🫡 #DCAboveAll