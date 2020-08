Porziņģis: šo mēs varētu saukt par skaistu zaudējumu

Piektdien piedzīvotā neveiksme Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlē pret Hjūstonas "Rockets" uzskatāma par skaistu zaudējumu, sarunā ar žurnālistiem pēc Dalasas "Mavericks" pirmā dueļa Orlando "burbulī" teica Kristaps Porziņģis.

Jau ziņots, ka Latviešu basketbolists Kristaps Porziņģis piektdien NBA vienības Dalasas "Maverciks" rindās šīs sezonas pirmajā spēlē pēc pārtraukuma guva 39 punktus, taču ar to nebija gana, lai viņa pārstāvētā komanda izcīnītu uzvaru.

"Mavericks" ar 149:153 (42:42, 43:33, 34:33, 20:31, 10:14) pagarinājumā piekāpās Hjūstonas "Rockets".

Porziņģis laukumā pavadīja 38 minūtes un 53 sekundes, kuru laikā atzīmējās ar 39 punktiem, 16 atlēkušajām bumbām, divām rezultatīvām piespēlēm, tikpat pārtvertām bumbām un vienu bloku. Liepājnieks grozā raidīja desmit no 18 divpunktu un trīs no astoņiem trīspunktu metieniem, kā arī iemeta desmit no 11 "sodiņiem". Tāpat viņš pieļāva divas kļūdas, nopelnīja piecas personīgās piezīmes, bet "Maverciks" ar Porziņģi laukumā guva par 11 punktiem mazāk nekā ielaida.

"Katra spēle ir citāda... Šo mēs varētu saukt par skaistu zaudējumu," pēc neveiksmes pret "Rockets" sarunā ar žurnālistiem teica Porziņģis. "Mums ir jānoskatās spēles ieraksts, lai saprastu, kas mača galotnē mums pietrūka. Noteikti mācīsimies no šīs spēles."

"Domāju, ka mums jāmeklē pozitīvās lietas, lai kaut ko iemācītos no šī zaudējuma."

Spēlētājs neslēpa, ka "Rockets" ir īpaša komanda, kas prasa īpašu aizsardzību. "Šī spēle bija tuvu izslēgšanas maču līmenim. Man tā šķita interesanta, jo bija divcīņas un tika iegūta pieredze."

"Hjūstonas vienība ir citāda nekā pārējās komandas... Tikai Džeimsa Hārdena un Rasela Vestbruka dēļ pret šo vienību aizsardzībā nākas spēlēt krietni citādāk," pauda Porziņģis. "Šī spēle mums palīdzēs uzlabot aizsardzību, kur jāpiestrādā pie komunikācijas."

Dalasas vienība no otrā puslaika sākuma bija vadībā teju visu maču, taču galotnē mazināja tempu, kas, visticamāk, arī maksāja uzvaru.

"Domāju, ka mums nevajadzēja mainīt spēles stilu. Vajadzēja turpināt uzbrukt, taču spēles galotnē vēlējāmies palēlināt tempu," par spēli teica basketbolists. "Mums noteikti bija iespējas uzvarēt, jo aizmetām garām vairākus brīvus metienus, tostarp arī es."

"Spēles galotne mums maksāja uzvaru, taču centīsimies šīs kļūdas turpmāk neatkārtot."

Porziņģim arī tika vaicāts viedoklis par tiesnešu darbībām. "Vairākās situācijās mums vienkārši jāpaliek mierīgiem. Šajā spēlē basketbolists daudz komunicēja ar soģiem. Ja es būtu skatītājs, man tas noteikti nepatiktu," skaidroja liepājnieks. "Arī pēc savām piezīmēm nodomāju "ko es tur runāšu, ieradāmies šeit spēlēt basketbolu"."

"Spēlētāji kļūdās, un to pašu dara arī tiesneši. Mums vienkārši jātiek tam pāri un jābūt komandai, kuru šie lēmumi būtībā neietekmē."

"Mavericks" ar 40 panākumiem 68 spēlēs Rietumu konferencē ir septītā, kamēr "Wizards" 65 spēlēs svinējusi 24 panākumus un Austrumos ieņem devīto pozīciju.

NBA vienības pirms izslēgšanas spēlēm aizvadīs astoņus mačus, lai noskaidrotu galējo vietu sadalījumu pirms izslēgšanas spēļu sākuma.

Gadījumā, ja komanda, kas Rietumu vai Austrumu konferencē ieņem astoto pozīciju un devītās vietas īpašnieci apsteidz par mazāk nekā četriem panākumiem, tai nāksies spēkoties ar vietu zemāk esošo pretinieci. Abi šie klubi aizvadīs mini sēriju līdz divām uzvarām. Komandas, kas uzvarēs, iegūs pēdējo vietu izslēgšanas spēlēs.

Jau ziņots, ka deviņas dienu periodā pirms NBA sezonas atsākšanās 344 veiktajos Covid-19 testos netika atrasti pozitīvi gadījumi.

NBA sezona ar 22 komanda līdzdalību no 30.jūlija turpinās "Disney's ESPN Wide World of Sports Complex" telpās Orlando.