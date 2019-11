Porziņģis: šobrīd svarīgāk ir atgūt savu ritmu, nevis cīnīties ar 'Knicks'

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) latviešu zvaigznei Kristapam Porziņģim šobrīd svarīgāk ir atgūt savu spēles ritmu, nevis pierādīt kaut ko mačos ar bijušo komandu Ņujorkas "Knicks".

Porziņģis šī gada februārī maiņas darījumā no "Knicks" nonāca Dalasas "Mavericks" komandā. Darījuma aizkulises ir miglā tītas, taču liela uzmanība tika pievērsta Porziņģa rakstītajam sociālajos tīklos, kuros viņš "Knicks" fanus aicināja "būt nomodā" un paziņoja, ka "patiesība nāks gaismā".

"Nezinu. Iespējams, iekļūšu vēl lielākās nepatikšanās, ja sākšu par to runāt," "New York Post" citē Porziņģa teikto. "Tas noteikti nenotika tā, kā es to vēlētos. Taču nebija cita ceļa, kā to paveikt. Emociju iespaidā es publicēju pāris attēlus "Instagram". Mēs visi pieļaujam kļūdas. Tas nebija perfekti, šajā situācijā citādāk nevarēja būt. Nedaudz aizgāju par tālu, bet tā ir pagātne. Man nav nekā slikta, ko teikt par šo situāciju."

Porziņģis piektdien savā laukumā tiksies ar "Knicks" komandu, bet jau nākamo ceturtdien atgriezīsies Ņujorkā, kur vietējie fani solījuši viņu izsvilpt.

"Viņi mani ļoti atbalstīja laikā, kad biju Ņujorkā. Viņi ir tik aizrautīgi par savu komandu, tāpēc saprotu, kā viņi jūtas," uzsver Porziņģis.

Liepājniekam šobrīd gan vairāk prātā, kā atgūt savu spēli, nevis sevis pierādīšana mačos ar "Knicks".

"Protams, ka nevaru sagaidīt, kad spēlēšu pret savu bijušo komandu, treneri Deividu Fizdeilu un puišiem, ar kuriem biju kopā. Būs interesanti, bet es vairāk koncentrējos uz to, lai atgūtu savu ritmu," viņš sacīja.

"Mavericks" ar pieciem panākumiem septiņās spēlēs Rietumu konferencē ieņem otro vietu, turpretī "Knicks" ar vienu panākumu astoņās cīņās ir pēdējā Austrumos un visā līgā.

Porziņģis septiņās spēlēs vidēji laukumā bijis nepilnas 33 minūtes, kurās guvis 19,0 punktus, izcīnījis 8,1 atlēkušo bumbu, veicis 2,0 rezultatīvas piespēles un bloķējis 2,3 metienus. Ar Porziņģi laukumā komanda vidēji mačā ielaidusi par 3,6 punktiem vairāk, nekā iemetusi, kas ir otrs sliktākais rādītājs "Mavericks" rindās.