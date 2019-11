Porziņģis: šonakt dabūjām pa muti

Latvijas izlases basketbolists Kristaps Porziņģis atzina, ka Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komanda Losandželosas "Clippers" otrdien ar agresīvu spēli nomākusi viņa pārstāvēto Dalasas "Mavericks" vienību, ziņo kluba mājaslapa.

"Mavericks" komanda lielāko daļu spēles pavadīja iedzinējos, zaudējot viesiem ar rezultātu 99:114.

"Viņi ir čempiontitula cienīga komanda, kas centīsies šosezon triumfēt," pēc spēles izteicās Porziņģis. "Viņi spēlēja it kā šī būtu bijusi "play-off" spēle – viņi ieradās pilnībā gatavi. Šonakt mēs dabūjām pa muti."

Dalasas klubam pārtrūka piecu spēļu uzvaru sērija, kā arī komanda pirmo reizi šosezon iemeta mazāk nekā 102 punktus mačā. "Clippers" vienības aktīvā aizsardzība piespieda "Mavericks" basketbolistiem 20 reizes kļūdīties, kā arī realizēt vien 38 procentus metienu no spēles.

"Viņi jau no paša spēles sākuma spēlēja ļoti agresīvi. Mums tika parādīts, ka mums vēl jāiemācās, kā spēlēt šādos mačos un sasniegt tādu pašu intensitāti," atklāts bija Porziņģis.

"Clippers" vienība demonstrēja agresīvu basketbolu pret "Mavericks" komandas līderi Luku Dončiču. Slovēnis realizēja 14 no 16 soda metieniem, bet trāpīja vien četrus no 14 metieniem no spēles, kopumā gūstot 22 punktus. Losandželosas komandas labā darbu aizsardzībā pret Dalasas komandas zvaigzni paveica visi trīs tās aizsardzības simbolisko piecnieku pārstāvji – Kavai Lenards, Patriks Beverlijs un Pols Džordžs.

"Mūsu lepnums ir mūsu aizsardzība," pēc spēles teica Džordžs. "Lai pret ko mēs spēlētu, mēs vēlamies pretiniekam sagādāt smagu spēli. Zinām, cik daudz Luka dara viņu labā. Šī iemesla dēļ zinājām, ka viņš jānogurdina un tad uzbrukumā jāspēlē tieši pret viņu. Ne reizi neļāvām viņam tikt pie laba metiena. Pastāvīgi mainījām viņa sedzēju. Pret viņu izmantojām visas iespējamās opcijas. Šonakt to sekmīgi izpildījām."

Jau spēles piektajā minūtē Dončičs sasita roku pēc nepatīkama kritiena caurgājienā, kurā viņam netraucētu divsoli neļāva izpildīt Horvātijas izlases centrs Ivica Zubacs. Savukārt ceturtdaļas izskaņā pret Dončiču agresīvi bez bumbas spēlēja Džamaikls Grīns, basketbolistiem pāris reizes saķeroties.

"Mēs spēlējam fizisku basketbolu," atzina Losandželosas komandas treneris Doks Riverss. "Pirms katras spēles runājam, ka jāspēlē vēl fiziskāk. Taču nebija apzinātas ieceres tā spēlēt tieši pret Luku."

Riverss pirms spēles veltīja vairākus komplimentus Dončičam, 20 gadus vecajam basketbolistam pielīdzinot tādus varenus spēlētājus kā Lariju Bērdu, Lebronu Džeimsu un Džeimsu Hārdenu.

"Neko citādu īsti pat nedarījām. Spēlējām mūsu ierasto aizsardzību – centri viņu sagaidīja ar slazdiem, daudz arī pēc aizsega mainījāmies. Atšķirība ir tāda, ka, mums aizsardzībā mainoties, no Beverlija nonāc pie Kavai. Tad Kavai vietā saskaries ar Polu Džordžu. Mums ir vairāki puiši, kuri var aizsardzībā mainīties, un domāju, ka tas bija efektīvi, jo viņiem vairs nepadevās "pick-and-roll" sadarbības," spēli analizēja Riverss.

"Mavericks" komanda ar 11 uzvarām 17 spēlēs ieņem ceturto vietu Rietumu konferencē, bet vienu vietu tai priekšā atrodas "Clippers" vienība, kura 18 spēlēs triumfējusi 13 reizes. Dalasas klubs piektdien Fīniksā aizvadīs spēli pret vietējo "Suns" komandu, uzsākot trīs maču izbraukuma sēriju.