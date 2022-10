Porziņģis: spēlēšana Latvijas izlasē palīdzēja atgūt degsmi par basketbolu

Latvijas basketbolistam Kristapam Porziņģim pievienošanās Latvijas izlasei palīdzēja atgriezt degsmi par basketbolu, sarunā ar ESPN basketbola apskatnieku Eidrianu Vodžnarovski raidierakstā "The Woj Pod" teica pats Porziņģis.

Pagājušās sezonas vidū Porziņģis no Dalasas "Mavericks" pārcēlās uz Vašingtonas "Wizards", un, kā norāda pats basketbolists, jaunajā komandā ir mazāks spiediens.

"Man patīk, jo tas ir daudz piezemētāka vide. Dalasā no mums sagaidīja daudz, un Luka spēlēja izcili, bet Ņujorka vienkārši ir Ņujorka," stāstīja Porziņģis, kurš savu NBA karjeru sāka Ņujorkas "Knicks". "No mums tik daudz šeit nesagaida, tāpēc esam labās pozīcijās, lai sasniegtu vairāk nekā no mums tiek prasīts. Tas ir jauns sākums man. Ticu, ka varam kaut ko sasniegt šosezon."

Šovasar Vašingtonas vienība pagarināja līgumu ar vienu no komandas līderiem Bredliju Bīlu uz vēl pieciem gadiem, un Porziņģis uzsvēra, ka 29 gadus vecā basketbolista pieredze laukumā ir svarīga.

"Tas, kas man patīk par Bredu - viņš ir pieredzējis. Viņš ir spēlējis ar daudziem labiem basketbolistiem, un kā līderis viņš zina, kā nodrošināt to, ka spēlē arī visi pārējie komandas biedri jūtās labi," Bīlu raksturoja latvietis. "Komunikācija ir liela daļa no tā visa. Tām nav jābūt personīgām lietām, taču tas ir jāizrunā."

Kad Porziņģis 2019.gadā pārcēlās uz Dalasas "Mavericks", apskatnieki paredzēja, ka Porziņģis un Slovēnijas basketbolists Luka Dončičs spēs laukumā atrast kopīgu valodu, taču sadarbība neizvērtās tik veiksmīga, kā vienu no galvenajām problēmām minot nesekmīgu komunikāciju abu spēlētāju starpā.

"Es un Luka esam jauni, bija situācijas, kurās vienkārši vajadzēja runāt. Vēlāk mēs par to tiešām runājām, bet sākumā pieļāvām kļūdas," skaidroja Porziņģis. "Pēc trenera [Džeisona] Kida ienākšanas komandā mums bija jauna atmosfēra. Daudz iemācījos no šīs situācijas, tāpat kā daudz ieguvu arī pirms tam Ņujorkā. Jā, eiropieši vieglāk komunicē savā starpā ārpus laukuma, bet bija tās situācijas spēlē, kuras neizrunājām un tas kaut kā paliek zemapziņā."

Vodžnarovskis izcēla, ka Porziņģim līdz šim NBA karjerā nācies sastrādāties ar četriem dažādiem trenerim, taču pats basketbolists atbildēja, ka tā ir daļa no karjeras izaicinājumiem. "Tā ir daļa no mūsu ceļa, jo nevar visu kontrolēt. Tu vari tikt aizmainīts, var nomainīties treneris, tāpēc vienkārši vajag iet līdzi straumei," piebilda latvietis.

Vasarā Porziņģis pēc piecu gadu pārtraukuma pievienojās Latvijas izlasei, palīdzot 2023.gada Pasaules kausa kvalifikācijā uzvarēt Turciju un Lielbritāniju. Viņš pats norādīja, ka šie mači un pavadītā vasara Latvijā nākuši par labu, gatavojoties gaidāmajai sezonai.

"Pirmo reizi ilgākā laika posmā man bija gara starpsezona," sacīja Latvijas basketbolists. "Ķermenis jūtās ļoti labi, un man bija laba vasara ar izlasi, kas palīdzēja iekustēties un noķert ritmu, tāpēc esmu gatavs sākt sezonu. Izlase palīdzēja atgriezt degsmi par basketbolu. Vēlos saglabāt to sajūtu visas sezonas garumā."

Porziņģis minēja, ka karjeras laikā viņam savu ķermeni palīdzēja vairāk saprast atgūšanās no traumām.

"Traumu laikā es sapratu, kas man der vai neder. Kad spēlēju, man ir jājūtas komfortabli," stāstīja Porziņģis. "Kad ierados Dalasā, mēģināju trenažieru zālē uztrenēt spēku tā, kā vēl nekad iepriekš. Jutos labi dažās situācijas, taču tas atņēma citas manas priekšrocības. Man jājūtas lokanam, ar labu koordināciju. Tās ir lietas, pie kurām strādāju šovasar."

2017./2018.gada sezonas ievadā Porziņģis, sākot savu trešo sezonu "Knicks" rindās, vairākos mačos spēja gūt vairāk nekā 30 punktus, un, kā atzina pats basketbolists, arī šobrīd viņš varētu sasniegt tādu pašu spēju līmeni.

"Ja jūtos labi un komfortabli, tad varu spēlēt tajā pašā līmenī. Tas bija labs posms, bet kopš tā laika ir mainījies mans spēles stils. Varu daudz vairāk spēlēt ārā un trīspunktu līnijās. Cenšos atpakaļ dabūt mobilitāti un efektivitāti aizsardzībā, kas man bija tad. Pie tā arī strādāju vasarā, cenšoties atgriezties Ņujorkas līmenī," norādīja Porziņģis.

Runājot par savu pirmo pieredzi otrpus okeānam, Porziņģis uzsvēra, ka visa uzmanība tobrīd ir jāpievērš sportam. "Basketbolam dzīvē ir jābūt pirmajā vietā. Ja vēlies darīt kaut ko ārpus laukuma, tas ir labi, taču vienmēr ir jāsaglabā mīlestība pret spēli un basketbolam jāpaliek kā prioritātei," izcēla latvietis.