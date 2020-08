Porziņģis: tas nav nekāds sprints, tas ir maratons

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) kluba Dalasas "Mavericks" latviešu zvagzne Kristaps Porziņģis pēc svētdien piedzīvotā zaudējuma atzina, ka Covid-19 pandēmijas dēļ saraustītās sezonas noslēgums nav nekādas sprinta sacensības, bet, sporta terminoloģijā runājot, kārtīgs maratons.

Porziņģis svētdien svinēja 25 gadu dzimšanas dienu, kurā izcēlās ar 30 gūtiem punktiem, bet "Mavericks" ar 115:117 zaudēja Fīniksas "Suns". Lai gan "Mavericks" zaudēja savā otrajā regulārā čempionāta spēlē pēc Covid-19 krīzes, Dalasas komanda nodrošināja sev dalību "play off" pēc četru gadu pārtraukuma. Izslēgšanas turnīrā "Mavericks" spēlēs pirmo reizi pēc leģendārā Dirka Novicka ēras beigām, kuras laikā Dalasa izcīnīja arī kluba vēsturē pagaidām vienīgo NBA čempionu titulu (2011. gadā). Pirms Novicka ēras Dalasā "Mavericks" pēdējo reizi "play off" spēlēja 1990. gadā.

Šajā sezonā "Mavericks" 12 mačos bijusi trīs vai pat mazāk punktu starpība, un desmit no šīm cīņām Dalasas komanda ir zaudējusi.

"Vēl viens sāpīgs zaudējums, bet ticu, ka šī ir tikai daļa no kopējā procesa. Mēs tiksim tam pāri un kļūsim tikai labāki," pēc spēles teica Porziņģis. "Mūsu mērķis bija "play off", un mēs to sasniedzām. Tomēr es un visa komanda centīsimies uzvarēt visas atlikušās (sešas) regulārā čempionāta spēles. Tad arī skatīsimies, kā mums veiksies "play off". Tas nav nekāds sprints. Tas ir maratons, un katru dienu ar katru spēli, ar katru treniņu mēs gribam kļūt par labāku komandu un labāki arī individuāli."



Porziņģa teiktajam piekrīt arī slovēņu zvaigzne Luka Dončičs, kurš mačā guva 40 punktus, izdarīja 11 rezultatīvas piespēles un izcīnīja astoņas atlēkušās bumbas. "Mūsu mērķis (regulārajā sezonā) bija iekļūt "play off". Nav svarīgi, pret ko tu spēlē. Ja vēlies uzvarēt, tev jāpieveic jebkurš. Mums vienkārši jāmācās no šīm kļūdām."

NBA saraustītās sezonas regulārajā čempionātā Orlando "burbulī" Dalasas komandai vēl jāaizvada sešas spēles. Ņemot vērā citu maču iznākumus, "Mavericks" ne tikai nodrošinājuši dalību izslēgšanas spēlēs, bet vismaz septīto vietu Rietumu konferencē. Tādējādi izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā "Mavericks" nevarēs tikties ar Lebrona Džeimsa pārstāvēto Losandželosas "Lakers", kas, visticamāk, kļūs par regulārās sezonas Rietumu konferences uzvarētājiem.

Arī "Mavericks" treneris Riks Kārlails pirms svētdienas mača uzsvēra, ka galvenais ir kvalificēties "play off". To Dalasas komanda sev nodrošināja neilgi pirms svētdienas spēles sākuma, jo labvēlīgi noslēdzās citi mači. "Ir patīkami iekļūt ("play off") un nodrošināt vismaz septīto vietu (Rietumu konferences noslēguma kopvērtējumā), bet mēs te esam nākuši pēc kaut kā vairāk."