Porziņģis trešdien aizvadīs pirmo pilnvērtīgo treniņu pēc smagās traumas gūšanas

Latvijas basketbola zvaigzne Kristaps Porziņģis vairāk nekā gadu pēc smagas traumas gūšanas trešdien aizvadīs pilnvērtīgu treniņu kopā ar savu jauno komandu Dalasas "Mavericks". Sākotnēji Dalasas "Mavericks" galvenais treneris Riks Kārlails pieļāva iespēju, ka Porziņģis tuvākajā laikā varētu iekļauties komandas treniņos, bet vēlāk pats basketbolists apliecināja, ka trešdien aizvadīs pilnvērtigu treniņu.

Pārstāvot Ņujorkas "Knicks" komandu, Porziņģis 2018. gada februāra sākumā sarāva ceļgala krusteniskās saites. Lai gan sākotnējās prognozes liecināja, ka, iespējams, 2018. gada nogalē latvietis varētu atsākt spēlēt, atveseļošanās process ir ieildzis, pats basketbolists un mediķi nevēlas to sasteigt, tāpēc Porziņģis vēl nav devies laukumā.

"Ar KP viss ir labi. Redzēju viņu spēlējot 3 pret 3, viņš veica daudzas iespaidīgas lietas un vairākas it kā vienkāršas lietas ar augstu specializācijas pakāpi. Mani sajūsmina domas, ka viņš varēs būt kopā ar mums laukumā. Taču līdz tam vēl neesam tikuši. Viņš tam tuvojas, un jau drīzumā varētu trenēties kopā ar mums," iespaidos par liepājnieku dalījās Kārlails.

2019. gada 31. janvārī "Knicks" aizmainīja Latvijas basketbola zvaigzni uz Dalasu, un uzreiz pēc tam "Mavericks" vadība paziņoja, ka, visticamāk, Porziņģis šosezon nespēlēs. Liepājnieks gan regulāri ir kopā ar komandu gan mājas, gan izbraukuma spēlēs. Piemēram, otrdien maču Dalasā starp "Mavericks" un Dāvja Bertāna pārstāvēto Sanantonio "Spurs" Porziņģis vēroja uz soliņa kopā ar Dalasas kluba īpašnieku Marku Kubanu.

"Man viņā viss patīk. Man patīk viņa rīcība. Man patīk mentālā pieeja lietām. Man patīk viņa uzmanība detaļām. Man patīk viņa nopietnība. Man patīk viņa detalizētā pieeja prasmju attīstīšanā. Tas ir satriecoši. Bet šobrīd mūsu uzmanība ir veltīta kam citam – viņa atlabšanai," piebilst Kārlails.

"Mavericks" un "Spurs" spēles gaitā Porziņģis sniedza interviju televīzijai TNT, kurā apstiprināja, ka trešdien jau bez nekādiem ierobežojumiem aizvadīs pilnvērtīgu treniņu ar "Mavericks" pamatsastāvu.

Porzingis said tomorrow he's going to participate in 5-on-5 with no restrictions at practice. pic.twitter.com/Uy3pbWQI4I