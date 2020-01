Porziņģis uzņemas atbildību par 'Mavericks' komandas zaudējumu

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandas Dalasas "Mavericks" pārstāvis Kristaps Porziņģis pēc otrdien piedzīvotā zaudējuma pret Losandželosas "Clippers" vienību sava neveiksmīgā snieguma dēļ uzņēmās atbildību par piedzīvoto zaudējumu, ziņo portāls "dallasnews.com".

Dalasas komanda, piekāpjoties ar rezultātu 107:110, nespēja turpināt četru uzvarēto maču sēriju. Liepājniekam šis bija atgriešanās mačs pēc desmit spēļu izlaišanas, bet to aizēnoja slikta metienu precizitāte, Porziņģim realizējot vien četrus no 17 izpildītajiem raidījumiem no spēles.

"Stulbi, ka nespējām izcīnīt uzvaru," pēc spēles atzina kurzemnieks. "Ja būtu nospēlējis kaut mazliet labāk, mēs būtu uzvarējuši. Šis zaudējums ir uz manas sirdsapziņas. Pārējie puiši pelnījuši, ka spēlēju labāk."

Porziņģim piespiedu pārtraukums bija jāveic gan ceļgala savainojuma, gan saslimšanas dēļ. Pēc otrdienas spēles komandas galvenais treneris Riks Kārlails medijiem noteicis, ka atgriešanās mačā basketbolistam ceļgals nav traucējis.

"Zinu, ka tā bija mana atgriešanās spēles, taču vienmēr esmu prasīgs pret sevi," atzina Porziņģis. "Esmu vīlies, ka netrāpīju metienus. Saprotams, ka vēlējāmies nospēlēt labi par prieku Dvaitam [Pauelam]. Aizlūgsim par viņu un cerams, ka viņš drīz varēs atgriezties laukumā."

Porziņģa komandas biedrs pirmās ceturtdaļas laikā savainoja Ahilleja cīpslu. "Mavericks" kluba pārstāvju pirmās aizdomas liecina, ka Pauels pārcietis Ahilleja cīpslas plīsumu, kas viņam noteikti piespiedīs priekšlaikus noslēgt sezonu.

You can see a pop in Dwight Powell’s leg 😣 pic.twitter.com/a4ayabYgFy — NBA Central (@TheNBACentral) January 22, 2020

"Katras dienas mērķim jābūt mazliet progresēt," ieteikumu Pauelam izteica Latvijas izlases līderis. "Neiesprūsti nevienā brīdī. Nezaudē pārliecību. Domāju, ka Dvaits ir psiholoģiski spēcīgs. Viņš spēs aizvadīt labu rehabilitāciju."

Nākamo spēli "Mavericks" komanda aizvadīs ceturtdien, kad viesosies pie Portlendas "Trail Blazers".