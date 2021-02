Porziņģis varētu atgriezties laukumā; baumām par aizmainīšanu uzmanību nepievērš

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandas Dalasas "Mavericks" latviešu basketbolists Kristaps Porziņģis piektdien pauda, ka sestdien varētu atgriezties laukumā, un atzīmēja, ka daudz nepievērš uzmanību baumām par aizmainīšanu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Muguras savainojuma dēļ Porziņģis nav piedalījies trīs spēlēs pēc kārtas, bet piektdien viņš aizvadīja rīta treniņu.

Kā medijiem atklāja komandas galvenais treneris Riks Kārlails, ja sestdienas rītā nebūs nekādu sarežģījumu ar muguru, Porziņģis varēs atgriezties laukumā.

"Neesmu 100% pārliecināts, kas par vainu, taču tās ir tikai muguras sāpes. Mani pārbaudīja un izlēma, ka man vajadzētu atpūsties. Komandai vajag pārliecināties, lai esmu vesels, kad atgriežos laukumā," Porziņģa teikto citē "Dallas Morning News" žurnāliste Kellija Keplena.

Šajā nedēļā parādījās informācija, ka "Mavericks" centusies noskaidrot Porziņģa cenu spēlētāju tirgū. Kā viena no Porziņģa karjeras nākamajām pieturvietām tika minēta Goldensteitas "Warriors" komanda, taču "Mavericks" īpašnieks Marks Kjūbans un arī Kārlails noraidīja, ka būtu kādas sarunas par latvieša aizmainīšanu.

"Tāda informācija parādījās un ir kā ir. Nezinu, kas notiek un man par to nevajadzētu uztraukties. Galu galā tas mani tikai izsistu no sliedēm. Cenšoties koncentrēties uz to, kas jādara šobrīd. Ja manos spēkos nav iespējas ko ietekmēt, tad nav jēgas uztraukties. Jākontrolē tas, ko varu kontrolēt," ESPN žurnālists Tims Makmahons atstāta Porziņģa teikto.

"Mavericks" sestdien (svētdien plkst.3.30 pēc Latvijas laika) viesosies pie zvaigžņotās Bruklinas "Nets", bet pēc tam dosies uz Orlando, kur pirmdien mēros spēkus ar vietējo "Magic".

Latvijas basketbolists šajā sezonā 17 spēlēs vidēji 30 minūtēs guvis 20,5 punktus, izcīnījis 8,2 atlēkušās bumbas un bloķējis 1,6 metienus.

Šosezon Dalasas komanda 31 spēlē izcīnījusi 15 uzvaras, kas Rietumu konferencē ļauj ieņemt desmito pozīciju.

NBA pamatturnīrā plānots aizvadīt 72 spēles, kas ir par desmit mazāk, nekā ierasts.