Porziņģis: vēl neesmu ne reizi aizvadījis labu spēli

Latvijas izlases basketbolists Kristaps Porziņģis bija paškritisks pēc trešdien aizvadītās Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēles, uzsverot, ka viņa pārstāvētā Dalasas "Mavericks" komanda septiņās spēlēs izcīnījusi piecas uzvaras, lai gan pats liepājnieks vēl ne reizi nav rādījis labu sniegumu.

"Mavericks" vienība trešdien ar rezultātu 107:106 (25:28, 29:28, 32:23, 21:27) mājās pārspēja Orlando "Magic" basketbolistus. Porziņģis realizēja tikai četrus no 14 no spēles izpildītajiem metieniem un atkārtoja sezonas anti-rekordu ar desmit gūtiem punktiem.

"Esmu cilvēks, kurš pārāk daudz tur sevī iekšā," pēc spēles žurnālistiem teica basketbolists. "To daru tāpēc, ka pats vēlos visu atrisināt. Taču man izveidota lieliska atbalsta sistēma – mans fiziskais terapeits Manolo [Valdivieso], kā arī šajā organizācijā ir lieliski cilvēki kā psihologs Dons Kalksteins."

Liepājnieks gan uzsvēra, ka viņam nekas nekait. Tomēr 24 gadus vecais basketbolists pārliecinājies, ka reizēm nāk par labu ar kādu aprunāties.

Garā gala spēlētājs sezonu uzsācis, septiņās spēlēs vidēji izceļoties ar 19,0 punktiem un 8,1 atlēkušajām bumbām. Tomēr Porziņģis nav apmierināts ar rādīto sniegumu, kaut viņš laukumā atgriezies pēc izlaistās 2018./2019. gada sezonas ceļgala krustenisko saišu plīsuma dēļ.

"Brīžiem esmu spēlējis pienācīgā līmenī. Tomēr man jāapgūst vairākas jaunas lietas, kā arī jāatgūst spēles izjūta. Vairākas reizes man tika izsista bumba. Vietas, no kurām izpildu metienus, nav tās pašas, pie kurām pieradu Ņujorkā. Nebiju spēlējis basketbolu 20 mēnešus, tāpēc runāju par vairākiem faktoriem. Pats esmu atbildīgs, lai izkļūtu ārā no šīs situācijas. Tas ir nomācoši. Cenšos sevi pārāk daudz lieki nevainot, taču pats visvairāk vēlos izkļūt no šī visa ārā," sprieda basketbolists.

Dalasas klubam nākamā spēle jāaizvada piektdien, kad tas uzņems Porziņģa bijušo komandu Ņujorkas "Knicks". Abas vienības arīdzan tiksies Ņujorkā jau nākamceturtdien. Liepājnieks uz gaidāmo maču skatās kā iespēju reabilitēties par sniegumu pret Orlando komandu.

"Nevaru sagaidīt nākamo spēli, lai šonakt sastrādāto pat ne salabotu, bet spertu nākamo soli pareizajā virzienā. Komandas biedri cenšas man palīdzēt atrast savu spēli, bet galu galā atbildība gulstas uz maniem pleciem. Piektdien būs vēl viena iespēja pret manu bijušo komandu. Tā būs parasta, kārtējā spēle. Svarīgākais būs uzvarēt, bet man individuāli – atgūt savu ritmu," turpināja Porziņģis.

"Vēlos turpināt uzvarēt. Esam uzvarējuši piecus no septiņiem mačiem, taču neesmu ne reizi labi nospēlējis. Pats trakākais, ka mums kā komandai vēl tik daudz jāaug. Pāris no mums saskaras ar grūtībām, taču mēs joprojām spējam uzvarēt. Kā mēs tiksim tam pāri, mēs varēsim būt spēks. Nevaru to sagaidīt."

Savukārt par pārciesto rehabilitāciju no savainojuma un 2019. gada 31. janvārī veikto maiņu uz Dalasu basketbolists dalījās domās par profesionāla sportista karjeras trauslumu.

"Guvu daudz mācību. Galvenokārt, ļoti nobriedu psiholoģiski. Kad man tika atņemts basketbols, guvu apziņu, ka esmu zaudējis lielu daļu no sevis. Tas bija dīvaini. Nezināju, kā rīkoties tālāk. Sapratu, ka kādā brīdī šis viss beigsies un visu dzīvi nebūšu basketbolists. Tā ir biedējoša apziņa. Par to daudz domāju un sapratu, ka dzīvē ir arī citas lietas ārpus basketbola," atklāja liepājnieks.