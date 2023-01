Potītes traumas dēļ Porziņģis nespēlēs vismaz nedēļu

Latviešu zvaigzne Kristaps Porziņģis potītes traumas dēļ Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandai Vašingtonas "Wizards" nevarēs palīdzēt vismaz nedēļu, pirmdien pavēstījusi vienība.

Porziņģis traumu guva sestdienas mačā pret Orlando "Magic", kad trešajā ceturtdaļā neveiksmīgi piezemējās uz savas kreisās potītes. Līdz tam latvietis 23 minūtēs bija iemetis 17 punktus. Nu "Wizards" pavēstījusi, ka centra gatavība spēlēt tiks izvērtēta pēc nedēļas un tikai tad tiks pieņemts lēmums par viņa atgriešanos laukumā.

Injury update: Kristaps Porzingis will be listed as week-to-week with a sprained left ankle.

Tikmēr prestižā medija ESPN apskatnieks Eidriens Vodžnarovskis norāda, ka Vašingtonas klubā valda optimisms par Porziņģa atgriešanos laukumā tuvāko divu nedēļu laikā.

There's optimism of a Kristaps Porzingis (left ankle sprain) return to the Washington lineup within two weeks, sources tell ESPN. Porzingis is averaging 22 points and 8.8 rebounds for the Wizards this season.