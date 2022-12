Pulverei labs sniegums pret titulēto 'Fenerbahce'

Latvijas basketboliste Ieva Pulvere ceturtdien Stambulā guva 12 punktus divu Stambulas lielklubu Turcijas čempionāta mačā, taču viņas un Aijas Jurjānes pārstāvētā Stambulas "Galatasaray" cieta neveiksmi.

"Galatasaray" izbraukuma spēlē ar 72:80 (16:28, 13:14, 15:14, 28:24) atzina cita Stambulas kluba "Fenerbahce" pārākumu.

Pulvere 21 minūtē un 59 sekundēs laukumā realizēja vienu no diviem divpunktu metieniem, trīs no pieciem tālmetieniem un vienu no diviem soda metieniem. Viņa arī izcīnīja piecas atlēkušās bumbas, sakrāja divas rezultatīvas piespēles, pa reizei pārtvēra bumbu un kļūdījās, saņēma vienu personisko piezīmi, kā arī tika pie komandā labākā +/- rādītāja +7 un efektivitātes koeficienta 15.

Jurjāne nebija iekļauta mājinieču pieteikumā.

Stambulas vienībā par rezultatīvāko kļuva Tīera Makkauena, kura sakrāja 26 punktus uz 16 atlēkušās bumbas, bet pretinieču rindās 20 punktus uz septiņas atlēkušās bumbas sakrāja Keila Makbraida.

Ar sešām uzvarām astoņās spēlēs "Fenerbahce" turnīra tabulā ir otrā, bet "Galatasaray" - ceturtā.

"Galatasaray" aizvadītajā sezonā ieņēma piekto vietu regulārajā čempionātā, bet izslēgšanas turnīrā apstājās pirmajā kārtā.