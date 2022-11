Pulverei un Jurjānei zaudējums FIBA Eirokausa spēlē, Jākabsones 11 punkti sekmē uzvaru

Ieva Pulvere un Aija Jurjāne ceturtdien Polijā guva pa diviem punktiem Stambulas "Galatasaray" zaudējumā Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Eirokausa spēlē. Savukārt Ilze Jākobsone guva 11 punktus Izraēlas komandas Ašdodas "Maccabi" uzvarā Lietuvā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Stambulas basketbolistes izbraukumā ar 71:78 (23:19, 11:22, 17:21, 20:16) piekāpās Polijas komandai Lielpolijas Gožuvas "InvestInTheWest Enea".

Pulvere laukumā pavadīja 24 minūtes un septiņas sekundes, grozā raidot vienu no trim divpunktu metieniem un garām aizmetot vienīgo tālmetienu. Viņai tika arī piecas atlēkušās bumbas, trīs rezultatīvas piespēles, viena kļūda, divi noteikumu pārkāpumi, kā arī +/- rādītājs -8 un efektivitātes koeficients seši.

Jurjāne laukumā pavadīja 16 minūtes un vienu sekundi, grozā raidot abus soda metienus, bet grozam garām lidojot trim divpunktu un vienīgajam tālmetienam. Viņas kontā arī piecas atlēkušās bumbas, viena kļūda, viens bloķēts metiens, divi noteikumu pārkāpumi, kā arī +/- rādītājs -15 un efektivitātes koeficients trīs.

Rezultatīvākā viešņu rindās ar 26 punktiem un sešām atlēkušajām bumbām bija Azura Stīvensa, bet 18 punktus sakrāja Kamile Nacickaite.

Mājiniecēm 24 punktus guva un sešas rezultatīvas piespēles sakrāja Lindsija Alena, Alana Smita sakrāja 16 punktus un 13 atlēkušās bumbas, bet Tilbe Šenjireka - 16 punktus un 12 atlēkušās bumbas.

"Maccabi" F grupā viesos ar 76:64 (20:15, 14:18, 17:13, 25:18) zaudējot Viļņas "Kibirkštis".

Jākobsone spēlēja 38 minūtes un septiņas sekundes, grozā raidot divus no sešiem divpunktu metieniem un divus no sešiem tālmetieniem, kā arī vienīgo soda metienu. Vēl latviete izcīnīja vienu atlēkušo bumbu, sakrāja piecas rezultatīvas piespēles, divreiz pārkāpa noteikumus, kā arī spēli beidza ar +/- rādītāju +12 un efektivitātes koeficientu deviņi.

Rezultatīvākā viešņu rindās ar 26 punktiem un astoņām atlēkušajām bumbām bija Kelanija Brauna, 12 punktus guva aleksandra Koena, bet 11 punktus sakrāja arī Tala Sahara un Šatori Volkere-Kimbro, kura tika arī pie 11 atlēkušajām bumbām un pa sešām rezultatīvām piespēlēm un pārķertām bumbām.

Mājiniecēm 20 punktus un sešas atlēkušās bumbas sakrāja Laura Juškaite, bet 18 punktus, 17 atlēkušās bumbas un trīs bloķētus metienus sakrāja Gintare Petronīte.

Trešdien Elīna Babkina guva 13 punktus B grupas spēlē, Ramlas "Eliztur" izbraukumā ar 58:78 atzīstot Ungārijas kluba Pēčas PEAC pārākumu.

Babkina laukumā bija 34 minūtes un 12 sekundes, kuru laikā, realizējot trīs no astoņiem divu punktu metieniem, vienu no sešiem tālmetieniem un četrus no sešiem soda metieniem, guva 13 punktus. Viņas kontā arī viena atlēkusī bumba, četras rezultatīvas piespēles, viena piezīme, divas kļūdas, trīs pārtvertas piespēles, kā arī sakrāts +/- rādītājs -20 un efektivitātes koeficients septiņi.

Ramlas komandā rezultatīvākā bija Šakira Ostina, kura tika pie 14 punktiem, astoņām atlēkušajām bumbām un trīs bloķētiem metieniem.

Uzvarētāju panākumu sekmēja Sjerra Kelhūna ar 22 gūtajiem punktiem, bet Kesidija Bērdika pievienoja 12 punktu un 21 atlēkušo bumbu.

Citā spēlē K apakšgrupā Vanesas Jasas pārstāvētā "IDK Euskotren" savā laukumā ar rezultātu 91:80 (27:21, 25:22, 19:22, 20:15) uzvarēja Brno "Zabiny".

Latvijas basketboliste spēlēja septiņas minūtes un 39 sekundes, kuru laikā, realizējot vienīgo metienu, tika pie diviem punktiem un vienu reizi rezultatīvi piespēlēja, tika pie vienas piezīmes, +/- rādītāja -3, noslēdzot maču ar efektivitātes koeficientu trīs.

Tikmēr I apakšgrupas mačā Paulas Strautmanes "Cadi La Seu" viesos ar rezultātu 55:56 (22:18, 13:10, 9:19, 11:9) piekāpās Saragosas "Casademont".

Strautmane laukumā bija 23 minūtes un 52 sekundes, kuru laikā trīs reizes bija neprecīza no tālmetienu līnijas un punktus neguva, taču izcīnīja divas atlēkušās bumbas, divas reizes rezultatīvi piespēlēja, vienu reizi pārkāpa noteikumus, pieļāva trīs kļūdas, pārtvēra divas piespēles, bloķēja vienu metienu, sakrāja pozitīvu +/- rādītāju +10 un efektivitātes koeficientu viens.

Vēl H apakšgrupā Lauras Melderes "Umana Reyer" izbraukumā ar rezultātu 76:59 (14"10, 20:15, 21:19, 21:15) pārspēja Gernikas "Lointek".

Meldere punktus neguva, taču laukumā pavadītajās deviņās minūtēs un desmit sekundēs statistikas ailītēs atzīmējās ar vienu atlēkušo bumbu, trīs piezīmēm, vienu kļūdu, bloķētu metienu, +/- rādītāju -1 un efektivitātes koeficientu viens.

FIBA Eirokauss aiz FIBA Eirolīgas ir otrā ranga turnīrs, un tajā šosezon spēlē sešas latviešu pārstāvētās komandas, katra savā apakšgrupā.

Eirokausa pamatturnīra sacensības norisinās divās reģionālās konferencēs, kurā katrā ir pa sešām grupām ar četrām komandām. Izslēgšanas turnīrā iekļūs katras grupas divas labākās vienības un vēl pa četrām labākajām trešo vietu īpašniecēm katrā konferencē.