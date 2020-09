‘Raptors’ ar metienu pēdējā sekundē pieveic ‘Celtics’; ‘Clippers sēriju sāk ar drošu uzvaru

Nacionālās basketbola līgas (NBA) izslēgšanas spēļu otrās kārtas duelī pirmo uzvaru sērija guva Toronto “Raptors, kas pateicoties Ogugua Anunobī pēdējo sekunžu metienam ar rezultātu 104:103 pārspēja Bostonas “Celtics”, sērijā četrām uzvarām samazinot deficītu līdz 1-2.

“Raptors” otrajā puslaikā atspēlēja 10 punktu deficītu, bet mača noslēdzošās 15 minūtes ritēja punkts punktā. “Celtics” basketbolisti savā pēdējā uzbrukumā guva divus punktus, kad Kemba Volkers piespēlēja Danielam Taisam, kurš trieca bumbu grozā, 0,5 sekundes pirms pamatlaika beigām panākot rezultātu 103:101. Tomēr atlikušo pussekundi “Raptors” izmantoja lietderīgi. Kails Laurijs ievadīja bumbu no sāna līnijas, piespēlēja nepiesegtajam Anunobī, un viņš ar ļoti ātru tālmetienu izrāva komandai uzvaru.

THE LAST 30 SECONDS OF RAPTORS-CELTICS 😱 pic.twitter.com/zumBx7JSoh