'Raptors' otrajā pagarinājumā gūst pirmo uzvaru sērijā pret 'Bucks'

Toronto "Raptors" komanda svētdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) izslēgšanas turnīra Austrumu konferences fināla trešajā spēlē savā laukumā ar rezultātu 118:112 (30:21, 28:30, 19:24, 19:21, 7:7, 15:9) otrajā pagarinājumā pieveica regulārā čempionāta uzvarētāju Milvoki "Bucks".

Sērijā līdz četrām uzvarām "Bucks" gan atrodas vadībā ar 2-1.

"Raptors" sastāvā rezultatīvākais ar 36 punktiem bija Kavai Lenards, kurš izšķirošajā otrajā pagarinājumā guva astoņus punktus, sekmējot komandas uzvaru. Viņa rēķinā arī deviņas atlēkušās bumbas, turklāt basketbolists laukumā pavadīja 52 minūtes. Vēl mājinieku sastāvā ar 25 punktiem un 11 atlēkušajām bumbām izcēlās Paskāls Sjakams, viņam nospēlējot 51 minūti, kamēr 16 punktus un 12 atlēkušās bumbas pievienoja pieredzējušais Marks Gasols.

"Šoreiz spēlējām ar lielāku pašatdevi un fiziskāk. Cīnījāmies aizsardzībā un bijām gatavi šai cīņai," gandarījumu pēc gūtās uzvaras neslēpa "Raptors" galvenais treneris Niks Nērss.

Tikmēr "Bucks" līderis Jannis Adetokunbo šajā mačā iemeta tikai 12 punktus, no spēles realizēdams piecus no 16 metieniem, taču viņš izcīnīja 23 atlēkušās bumbas. Rezultatīvākais viesu rindās ar 24 metieniem bija no rezervistu soliņa nākušais Džordžs Hils.

Adetokunbo gan otrā papildlaika pirmajā minūtē saņēma sesto piezīmi, tādējādi noslēdzot maču priekšlaicīgi, bet brīdi pēc tam "Bucks" pirmo reizi kopš paša spēles sākuma pārņēma vadību (105:103), ko gan nenosargāja. "Raptors" basketbolisti 32,4 sekundes pirms beigām panāca 114:110, ar ko bija gana, lai nodrošinātu uzvaru.

Sērijas ceturtā spēle turpat Toronto notiks otrdien.

Savukārt Rietumu konferences finālā iepriekšējo divu gadu NBA čempione Goldensteitas "Warriors" ar 3-0 ir vadībā pret Portlendas "Trail Blazers".

Pērn otro gadu pēc kārtas par NBA čempioniem kļuva Goldensteitas "Warriors", kas finālsērijā ar 4-0 pieveica Klīvlendas "Cavaliers".